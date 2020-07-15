Президент Белоруссии встретился с передовой общественностью Витебской области

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, 15 июля, провёл встречу с передовым активом Витебской области. Главной задачей развития области и страны, президент назвал социально-экономический рост регионов. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В своём обращении глава государства отметил, что у государства проработаны программы и планы ускоренного развития по большим и малым городам, поселкам и другим населённым пунктам. Президент сообщил, что эта работа стартовала именно в Витебской области, в городе Орши, здесь запланировано сделать эталон, по примеру которого будут идти и другие 11 аналогичных городов.

Белорусский лидер указал на то, что за выполнение этих программ будет серьёзный спрос. Он сказал, что в программах учтены все направления развития регионов, начиная от хуторов и кончая крупными областными центрами.

Развивая тему регионального социального прогресса, президент отметил, что в планах обозначено в каком направлении субъекты будут развиваться, и предстоящая пятилетка будет посвящена этим задачам. Наша цель сделать так, чтобы люди аграрного городка, чувствовали себя не хуже чем в Минске, подчеркнул Лукашенко.