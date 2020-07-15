Украина продлит карантин до 31 августа

Власти Украины намерены до 31 августа продлить карантинные ограничения на территории страны. Заявление было сделано 15 июля министром здравоохранения Максимом Степановым в ходе интервью для РБК-Украина. По его словам, условия противоэпидемических мероприятий будут другими.

Чиновник подчеркнул, что текущий карантин заканчивается 31 июля. Он добавил, что на данный момент в стране наблюдается не совсем оптимистичная эпидемиологическая картина. В связи с этим, правительство просто не может отказаться от продления соответствующих ограничений, добавил Степанов.

Госслужащий заявил, что в министерстве здравоохранения планируют пересмотреть условия проведения противоэпидемических мероприятий и внести сопутствующие коррективы.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Украине было решено ввести 25 марта. Позже, 24 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах в несколько этапов начать выходить из карантина 11 мая.

На данный момент в стране лабораторным путём зарегистрировано 55 607 случаев заражения новым штампом коронавируса. В общей сложности выздоровел 28 131 пациент. За последние сутки число заражённых достигло 836 человек.