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В Армении посмертно наградили погибших на границе

  • 15.07.2020, 19:55,
  • В Мире + Европа
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В Армении посмертно наградили погибших на границе
Указ о посмертном награждении военнослужащих, которые погибли защищая Родину, в результате столкновений ВС Армении и Азербайджана на границе двух закавказских республик, подписал 15 июля премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.

 – Я только что подписал официальную просьбу президенту Армении о награждении погибших при обороне Тавушской области майора Гаруша Амбарцумяна орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, капитана Соса Элбакяна – медалью «За отвагу», младшего сержанта Смбата Габриеляна и Гришу Матевосяна – медалями «За боевую службу», – сообщил глава правительства Армении.

Кроме того, премьер подчеркнул, что преклоняется перед погибшими защитниками Родины и их семьями.

– Армянский народ должен быть достойными вас, и вашего героизма. И мы будем! Да здравствует армянская победоносная армия!, – написал в соцсетях Никол Пашинян.

Напомним, что на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области 12 июля произошёл конфликт между ВС Армении и Азербайджана. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Все международные организации и страны-посредники Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к миру.

Добавим, что вчера Пашинян провел заседание с высшим офицерским составом ВС Армении, в ходе встречи обсуждены возможные варианты развития ситуации и адекватные действия ВС Армении по сдерживанию действий противника.





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