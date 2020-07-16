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В Азербайджане талышей насильно отправляют на фронт | Преследование талышей

 В Азербайджане талышей насильно отправляют на фронт | Преследование талышей
Вчера в Баку был арестован гражданин Азербайджана, уроженец Лерикского района, проживающий в городе Баку Гурбанов Аслан Ахади зоа, об этом сообщил на своей странице в Facebook талышский активист, журналист Забил Магеррамов.

"Сотрудники службы безопасности ворвались в частный дом, где проживает молодой человек, провели обыск. В результате обыска был найден талышский флаг.

Гурбанов Аслан Ахади зоа был подвержен физическому насилию со стороны сотрудников полиции, обвинен в сепаратизме и регулярном просмотре интернет –канала ОTV.

Редакция интернет –канала OTV считает своим долгом напомнить, что вышеупомянутый человек ни в коем мере не знаком с сотрудниками данного канала, а просмотры их эфира является правом выбора молодого человека. Следует отметить, что данное задержание не является единичным. В Азербайджанской Республике подвергается моральному и физическому насилию любой гражданин талышской национальности”,- отметил Магеррамов.
 

Талыш по национальности житель Ленкорани гражданин Азербайджана Мирнаиб Джабаров, разместил пост на своей странице в Facebook об «этнической картине» азербайджанских воинских формирований вблизи линии соприкосновения с Арменией и Арцахом. Согласно сообщению Джабарова, солдаты-талыши находятся на передовой, передает «Арменпресс».

Совершенно очевидно, что права коренных народов и национальных меньшинств в Азербайджане постоянно и регулярно нарушаются. Одним из основных направлений внутренней политики официального Баку является ассимиляция или изгнание этнических меньшинств из Азербайджана.
 

В последние годы из-за массового давления из Азербайджана бежало более 300 тысяч талышей. Самоназвание «талыш» официально запрещено в Азербайджане. Исторические документы и источники, касающиеся талышского народа, уничтожаются, а изучение истории и культуры талышей запрещено на государственном уровне.

Большинство солдат на передовой являются этническими меньшинствами Азербайджана, которые несут боевую службу без надлежащей военной подготовки. Присутствие талышей на линии фронта говорит о серьезных намерениях Баку ассимилировать этнические меньшинства. Очевидно, что в случае возобновления военных действий азербайджанское руководство сначала попытается «очистить» страну от этнических меньшинств, особенно от талышей. Сами талыши не хотят воевать против армян, и всякими путями пытаются избегать службы, а их насильно отправляются на фронт. А сами азербайджанцы служат в основном в Баку и Сумгаите.

Азербайджанские интернет-пользователи широко обсуждают вопрос проживания талышей в Азербайджане. Азербайджанцы прививают ненависть и нетерпимость к талышам в следующем стиле, например, «если этнические меньшинства, живущие в Азербайджане, не любят Азербайджан, пусть они покидают страну», «никто не заставляет их жить с нами», «недомерки, как вы думаете, чтобы армяне будут относиться к вам лучше нас, что вы их защищаете» и пр.

Хотя в Азербайджане на государственном уровне осуществляется политика этнической чистки и изгнания этнических меньшинств, свободный и независимый Арцах остается примером и источником бесконечного воодушевления для сегодняшних этнических меньшинств в Азербайджане, обнадеживающий их, что в ближайшем будущем они также получат независимую и свободную родину.
 
Талышский активист и журналист Забил Магеррамов выступил с осуждением действий Азербайджана и эскалации конфликта на границе с Арменией. Магеррамов в интервью Инфотека24 заявил следующее:

Тоталитарный режим клана Алиевых вновь показал свое лицо и пытается втянуть народ в войну, которая выгодна только правящей элите. В Азербайджане царит пандемия коронавируса, мировые цени на нефть упали, экономика на спаде и они решили отвлечь внимание народа от проблем!

Мы не принимаем такой подход. Армяне талышам не враги. Мы осуждаем агрессивные поползновения Алиева и призываем талышей не участвовать в действиях, которые вредят нашим национальным интересами и играют на руку режиму в Баку. Время понять, что сейчас надо сплотиться и выступить единым фронтом против Алиевых и войны с Арменией. Талышистан должен сам принимать решения, с кем ему воевать, а с кем нет. Талыши не должны погибать на границе с Арменией, талыши должны строить свое государство.

 
Напомним, что в результате провокации с азербайджанской стороны, на армяно-азербайджанской государственной границе вспыхнули боевые действия. Ситуация до сих пор остается напряженной. В боях вооруженные силы Азербайджана потеряли по крайней мере 11 военнослужащих, среди которых были офицеры высшего ранга. Министерство обороны Армении заявило о 4 погибших армянских военнослужащих.
 


  Источник:FMG NEWS

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