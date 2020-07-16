 Мы готовы дать как минимум соразмерный ответ врагу, напавшему на нашу границу | Президент Армении

Президент Армен Саркисян подчеркнул, что эта агрессия является еще одним проявлением ненависти и вражды со стороны Азербайджана.
"В шагах Азербайджана нет никакого человеческого элемента. Сегодня весь мир ведет великую битву - борется с коронавирусом. Это заставляет мир становиться более человечным и спасать жизни. Каким безответственным, бесчеловечным нужно быть, чтобы в эти трудные и для Армении, и для Азербайджана дни напасть и создать большую напряженность на границе, жертвами которой становятся люди. Конечно, ситуация находится под полным контролем наших Вооруженных сил. Хотя мы не нападали первыми, однако наши Вооруженные силы продолжают диктовать ситуацию и условия
Если Азербайджан
предпочитает язык силы, то при всем нашем миролюбии мы готовы дать как минимум соразмерный ответ врагу, напавшему на нашу границу, нашего гражданина, нашу семью, наш дом".