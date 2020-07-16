 Военно-политическое руководство Азербайджана оказалось в тупиковой ситуации | МИД Армении

Заявление МИД РА относительно возобновления Азербайджаном военных действий в направлении Тавушской области:

"16 июля рано утром вооруженные силы Азербайджана с помощью штурмовых отрядов возобновили действия в направлении государственной границы РА, на участке сел Мовсес и Айгепар Тавушской области, с применением минометов и пушек. После соразмерного ответа ВС РА, азербайджанские силы, понеся потери, были отброшены назад. Не добившись успеха на поле боя, азербайджанские подразделения открыли артиллерийский огонь по селам Айгепар и Мовсес, осуществляя целенаправленный преступный обстрел гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Примечательно, что данное агрессивное действие было предпринято в нарушение достигнутой ранее договоренности о прекращении боевых действий и после заявления Сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 июля об установлении относительного спокойствия на границе.





В результате собственной недальновидной политики военно-политическое руководство Азербайджана оказалось в тупиковой ситуации и сейчас предпринимает авантюристские и не взвешенные шаги, за которые также ответит перед собственным народом.

Министр иностранных дел поддерживает постоянную связь с Сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В сложившейся ситуации усилия по безоговорочному и полному восстановлению, сохранению и укреплению режима прекращения огня являются императивом”.

Пресс-служба МИД Армении



