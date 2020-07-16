В ночной диверсии в Тавуше участвовало более 100 азербайджанских военнослужащих элитных подразделений спецназа. | Полный провал азербайджанских спецназовцев





Премьер-министр Армении



Премьер заявил, что целью атаки был захват пограничной позиции "Бесстрашная”, сообщает "Арменпресс”.



"Позиция находится в направлении сел Мовсес и Айгепар Тавушской области, и события последних дней развиваются именно вокруг этой позиции. Военнослужащие Армянской армии заметили движение противника и, перейдя к круговой обороне, предотвратили попытку диверсионного проникновения. После жаркого боя противник был отброшен назад, по предварительным данным, неся потери, теряя технику. Азербайджанские подразделения в 05:20 начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя минометы и гаубицу Д-30. В то же время были предприняты атаки и на другие позиции. В ночной диверсии в Тавуше участвовало более 100 азербайджанских военнослужащих элитных подразделений спецназа. Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства сообщил о попытке диверсионного проникновения Вооруженных сил Азербайджана в Тавушской области Армении. По его словам, в диверсии принимали участие более 100 азербайджанских военнослужащих.Премьер заявил, что целью атаки был захват пограничной позиции "Бесстрашная”, сообщает "Арменпресс”."Позиция находится в направлении сел Мовсес и Айгепар Тавушской области, и события последних дней развиваются именно вокруг этой позиции. Военнослужащие Армянской армии заметили движение противника и, перейдя к круговой обороне, предотвратили попытку диверсионного проникновения. После жаркого боя противник был отброшен назад, по предварительным данным, неся потери, теряя технику. Азербайджанские подразделения в 05:20 начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя минометы и гаубицу Д-30. В то же время были предприняты атаки и на другие позиции.

ВС Армении все атаки уверенно предотвратили и взяли ситуацию под полный контроль. Хочу подчеркнуть, что с нашей стороны погибших и раненых нет ни среди военных, ни среди гражданского населения”, – сказал премьер.



Пашинян также отметил, что с 12 июля азербайджанские ВС обстреливают села Мовсес, Айгепар, Чинари, Неркин Кармирахпюр, в результате чего повреждены гражданские инфраструктуры, жилые дома. Премьер поручил изучить ущерб, нанесенный за последние дни, и дать оценку.

Ответным огнем противник был подавлен, подразделения ВС Армении полностью контролируют оперативную обстановку.



! Минобороны Азербайджана признало потери в ходе ночной диверсии. Пресс-секретарь оборонного ведомства Азербайджана обещал позже дать информацию о количестве погибших.

