Азербайджанцы оставили много убитых в нейтральной зоне | подразделения специального назначения «Яшма» уничтожены

Азербайджанцы оставили много убитых в нейтральной зоне. Об этом 16 июля заявил ответственный информационного кризисного центра Арцрун Ованнисян.

Ранее армянская сторона выразила готовность позволить противнику вынести тела убитых, если тот прекратит обстрелы.



По его словам, воздушная активность Азербайджана по сравнению с первыми днями снизилась, но, уверен он, при проведении операций эти средства вновь будут применяться.

После 24-часового перемирия азербайджанские вооруженные силы продолжили наступательные операции, о чем, кстати, объявил президент Азербайджана. «После полуночи 100 военнослужащих «хваленого» в азербайджанских СМИ подразделения специального назначения «Яшма» Вооруженных сил Азербайджана при поддержке артиллерийского огня попытались атаковать нашу позицию, но были отбиты грамотными и героическими действиями наших ребят, что привело к значительным потерям в рядах противника»,- отметил он.



Во многих случаях военные действия велись с использованием смешанной тактики, то есть параллельно с артиллерийскими ударами и ударами БПЛА велись наступательные операции с применением наземных сил.



«Два наиболее очевидных случая, которые мы называем диверсионными действиями, по своим объемам больше, чем диверсионные действия. Если принять во внимание, что участвовали подразделения специального назначения «Яшма» , то и оснащенность, и подготовка у них на более высоком уровне. Поддержку, вероятно, оказывали несколько дивизионов, а это означает, что объемы атак гораздо больше, чем это описано в классических учебниках»,- отметил он.



Ованнисян добавил, что утром пресс-служба ВС Азербайджана признала свои потери, но на данный момент не уточняется, о каком количестве людей идет речь и кто они.



«После этого азербайджанская сторона, не сумев добиться успеха на поле боя, вновь попыталась отомстить мирному населению и продолжила обстрелы сел Тавушской области.



Вот уже несколько дней наши соотечественники, в том числе добровольцы, бывшие военнослужащие, врачи, собираются возле зданий органов местного самоуправления и воинских частей, выражая готовность отправиться на позиции. Однако такой необходимости нет, Вооруженные силы Армении справляются с поставленной задачей», - заключил он.



«ВС Армении контролируют ситуацию и при необходимости готовы разгромить воздушные и сухопутные силы противника», - отметил он.

