Азербайджан угрожает Турции, Ирану, Грузии и Армении взрывом АЭС

Согласно сообщению портала Report, в ответ на мнимые претензии армянской стороны поразить Мингечаурское водохранилище представитель пресс-службы Министерства обороны В. Даргял заявил: «Рельеф Мингечавурского водохранилища, проводимые там работы по его укреплению, а также средства, находящиеся в распоряжении сил ПВО, не позволяют поразить наш стратегический объект.

В то же время мы напоминаем армянской стороне, что новейшие ракетные системы в арсенале нашей армии позволяют с высокой точностью поражать Мецаморскую АЭС, что может стать причиной большой катастрофы для Армении».



Армянской стороне следовало бы поблагодарить азербайджанское минобороны за полезный с военной точки зрения совет, ведь в самой Армении Мингечаурское водохранилище не рассматривалось как потенциальная мишень. Но ничего не мешает пересмотреть планы на дальнейшие военные действия.



Что касается удара по Мецаморской АЭС, то азербайджанскому военному командованию следует еще раз посмотреть карту региона, в котором они сами же проживают. Экологическая катастрофа при аварии на АЭС неминуема, но она, несомненно, коснется всех стран региона и в первую очередь Турцию, Что касается удара по Мецаморской АЭС, то азербайджанскому военному командованию следует еще раз посмотреть карту региона, в котором они сами же проживают. Экологическая катастрофа при аварии на АЭС неминуема, но она, несомненно, коснется всех стран региона и в первую очередь Турцию, Азербайджан , Иран и Грузию.