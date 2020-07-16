Угрозы Мецаморской АЭС – проявление кризиса сознания руководства Азербайджана | МИД Армении

Заявление МИД РА в связи с угрозой ракетного обстрела Армянской атомной электростанции в Мецаморе со стороны Минобороны Азербайджана:
"Прозвучавшая угроза Министерства обороны Азербайджана нанести ракетный удар по армянской атомной электростанции в Мецаморе свидетельствует о степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана.
Действия, которыми угрожает Министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом, и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана.
Более того, выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа.
Мы решительно осуждаем ядерные угрозы со стороны Азербайджана, которые свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества.
Азербайджан
должен немедленно публично отказаться от данных угроз”.
Пресс-служба МИД Армении