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Азербайджанские пантюркисты будут сожалеть о своем существовании” | заявление КСИР на портале Syriankhabar

 

 

Те, кто ищет эту войну на пустых улицах Баку, когда они находятся в Баку, могут поднять шум, но когда они видят армянина, они умирают от ужаса. После того, как пантюркисты выложили видео на Telegram-каналах, где во время вчерашних демонстраций в Баку собравшаяся толпа скандировала антиармянские, антироссийские, антииранские лозунги, а Telegram-канал «Syriankhabar», выражающий взгляды Корпуса стражей исламской революции Ирана, распространил заявление, где существует ряд угроз и предупреждений в отношении Азербайджана.


В публикации в говорится: "Красная карточка Ирана Баку. Бакинские пантюркисты делают все, чтобы мы стерли их страну с карты мира, так же как баасисты (члены партии Саддама Хусейна в Ираке) однажды проснулись и увидели, что иранский флаг уже развевается над их головами. Те, кто ищет эту войну на пустых улицах Баку, когда они в Баку, могут устроить хорошую шумиху, но когда они видят армянина, они умирают от ужаса. Одинокий рядовой армянский солдат уничтожает их генерала, а они выкрикивают лозунги в адрес Ирана, чтобы решить проблему.


Бакинцы должны знать, что иранцы очень терпеливы, они не спешат уничтожать своих врагов, но когда придет время, они нанесут смертельный удар. По сути, Баку – это искусственное государство, которое объединено только на политической карте. Фактически, даже центральное правительство Баку над Нахичеванской автономной республикой во многом зависит от доброй воли Ирана. Все знают, какую цену заплатил Иран за население этого района.

 

 
Бакинские пантюркисты взбесили КСИР. "Они будут сожалеть о своем существовании”- заявление на портале Syriankhabar

Пусть те, кто отчитывается перед всеми дипломатами бакинского государства и соответствующими структурами, скажут этому правительству и государственным органам, что, если еще раз священное имя нашей страны – Ирана или даже название части нашей страны выйдет из грязных уст этих идиотов, мы сделаем так, что они будут сожалеть о своем существовании.

 

Не будет такого, чтобы вы служили сионистам, покупали у них оружие, предоставляли им военную базу, проводили мероприятия против нашей территориальной целостности, а затем ждали, чтобы…

 

Конечно, мы знаем, что часть коренного населения области Аран отделятся от этих дураков. Среди них немало уважаемых талышей и татар, таких как Исмаил Шабанов, а также другие интеллектуалы, настоящие националисты, которые выделяются среди агентов сионистского режима и Турции”.



  Источник:FMG NEWS

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