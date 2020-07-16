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Коронавирус ставит диктатуру Алиева на колени | Социальный бунт в Азербайджане

 
Ожидается стопроцентная девальвация!
Сегодня это кажется непостижимым уму, однако очень скоро народом будут изгнаны раз и навсегда муж и жена Алиевы, основатели единственной в мире семейной диктатуры. Нашей инертности пришел на помощь вирус. Не мы, а именно он стал делать с Алиевами, что столько лет хотел сделать народ. Присвоили себе супруги Алиевы очень много. И даже сейчас воруют. Воруют из фонда который сами же создали. Все тендеры по коронавирусу отдают своим же компаниям, причем за завышенные цены. 
 
Пройдут года, чтобы оценить сколько денег украл известный "Паша-банк” у своего народа. Пройдут года и народ узнает про фарс с фондом по борьбе с коронавирусом. Народ уже пишет песни про холдинг "Паша”, против беспредела бушуют партии, также создаются организании и проходят митинги против "пиковой дамы” Алиевой которая попадет в историю как самая жадная леди-диктатор, которая санкционировала арест молодого Мехмана Гусейнова которому не было 30-ти лет.

Народ признает Мехрибан Алиеву виновной в коррупции, далее будет международный суд. По каждому эпизоду будут слушания. Конечно же, она свою вину не признает и попытается спасти свой бизнес связанный с холдингом "Паша”. Только один "Паша-банк” переправил в частные швейцарские фонды миллиарды долларов, украденных из страны. Мы даже ожидаем, что во время судов Мехрибан Алиева будет говорить, что ее муж не сделал ничего плохого, мол, главой государства он стал, уже будучи богатым человеком. Врать они привыкли. Оба, и муж и жена, врут словно профессиональные лгуны. Например, на этой неделе диктатор Алиев в ответ на нашу критику соврал, все деньги идут на борьбу с коронавирусом. Это вранье. Деньги идут ему же в карман.

Единственное, что волнует Мехрибан Алиеву это деньги. Установив фактически абсолютную власть, Мехрибан Алиева стала спешно набивать карманы. При этом действовала она достаточно ловко и аккуратно: оформляла все через профессионалов пытаясь замести следы коррупции. Следуют заметить, что к тому времени когда группа "Паша” стала опустошать страну, она уже была разорена Алиевами. Алиева приворовывала и деньги, выделяемые для беженцев, а также беззастенчиво пользовался кредитами, предоставляемыми международными банками.

Диктатор ничем не гнушался: обязал свыше миллиона азербайджанцев, платить дополнительные налоги во время коронавируса. Таким образом, в карманах президента и его семьи незаметно появились экстра-миллиарды. Поговаривают, что в у диктатора десятки счетов. Каждую неделю через охрану чете Алиевых привозили и привозят в дом мешки, доверху набитые наличными. У семьи диктаторов десятки роскошных машин, вертолетов, личных самолетов и домов по всему миру. Последний самолет был куплен за 580 миллионов. В одном только Дубаи Алиеву принадлежит дюжина супер-дорогих вилл. Личная коллекция состоит из сотен шедевров мировой живописи: полотна кисти Микеланджело,  Пикассо и многих других. Пока Алиев озабочен тем, где еще взять денег, его супруга придумывает, как их потратить. Естественно, такая анормальная тяга к роскоши обросла слухами и стала фольклором. 
 
 


  Источник:FMG NEWS

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