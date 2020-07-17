Азербайджанцы просят у Турции помощь | Паника в Азербайджане !

После провальных боев с Арменией высшее военное руководство вылетело в Турцию с целью мольбы о военной помощи. Конечно это хитрая игра Алиева с целью вовлечения в конфликт Турции, несмотря конечно на тот факт что армянские ВС блестяще уничтожили спецназ Азербайджана с военной техникой и БПЛА в направлении Товуза.

По данным источника ИА «Реалист» в Анкаре, состоялся разговор между начальниками генеральных штабов Турции и Азербайджана, в котором турецкая сторона выразила недовольство выучкой азербайджанской армии, назвав их военнослужащих "непригодными".

Министр обороны Турции Хулуси Акар продолжает угрожать Еревану. Сегодня в ходе переговоров с руководством азербайджанских вооруженных сил Акар пообещал, что Армения заплатит за гибель азербайджанских офицеров, сообщает Anadolu.



Отметим, что сейчас в Анкаре пребывает замминистра обороны Азербайджана, командующий авиацией ВС республики, начальник военной разведки и командующий азербайджанскими ракетно-артиллерийскими войсками.





И чтобы из-за этой "непрофпригодности” хоть как-то оправдать в глазах общественности людские потери, в особенности – небоевые, часто они официально объявляются результатом самоубийства или несчастного случая. Следующая история − наглядное тому подтверждение. На днях родителям солдата пограничной службы Фарди Яралиева сообщили, что их сын утонул в реке. После передачи тела родным возникли вопросы, касающиеся обстоятельств гибели их сына. Открыв гроб, те обнаружили, что сын умер от огнестрельного ранения в голову. Далее родители, родственники и односельчане убитого превратили похороны в акцию протеста, произошло столкновение между сельчанами и пограничниками.





Ниже приводим эксклюзивные кадры покойного Ф. Яралиева на фоне скорбящего отца.

Антиуставные взаимоотношения и беспредел, царящий в азербайджанской армии давно находятся у всех на устах, однако немногие решатся заявить об этом вслух. Дисциплина в войсках находится в ужасном состоянии. Солдаты погибают или становятся калеками от дедовщины или избиения со стороны офицеров, что позже списывают на "несчастный случай”.

В то время в СМИ цензура военной пропаганды рисует образ патриотических юношей, готовых заступить на военную службу. Подытоживая, скажем лишь, что наивно говорить о боеспособности армии, представляющей из себя гигантскую коррупционную систему, в которой все продается и покупается и где человеческая жизнь не стоит ни гроша.

ВС Армении контролируют ситуацию и при необходимости готовы разгромить воздушные и сухопутные силы противника