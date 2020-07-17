 Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян

Несмотря на глобальную пандемию, Азербайджан неспровоцированным нападением на РА нарушил призыв ООН к глобальному прекращению огня. Гражданские структуры в Армении были обстреляны, и сейчас Азербайджан угрожает обстрелять армянскую АЭС. В тоже время, на следующей неделе в Конгрессе будет голосование по Закону о национальной обороне с тем, чтобы обеспечить, что США не будут предоставлять Азербайджану военной поддержки, которая будет использована против Армении и Арцаха.

Международному сообществу необходимо обратить внимание и вмешаться посредством таких политических и дипломатических механизмов, которые предотвратят дальнейшую эскалацию и человеческие потери.



Я поддерживаю моих друзей армян и молюсь за тех, которые вовлечены в действия у границ страны. И призываю к мирному разрешению этих неспровоцированных атак во время этой, и без того сложной пандемии. Пожалуйста, призовите своих сенаторов и представителей поддержать Армению.

