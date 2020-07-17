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Ильхам Алиев психически больной | СРОЧНО!

 Ильхам Алиев психически больной | СРОЧНО!

Диктатор страдает от биполярного расстройства

Непременно рекомендуем всем посмотреть очень интересную передачу известной журналистки Севиндж Османгызы где гостем является другой известный наш журналист ныне проживающий в США Бейдулла Манафов. После интервью Б.Манафова у молодежи появилось много вопросов касательно личности нашего диктатора Ильхама Алиева. Поколение людей которым за 70, то есть те кто родились в Баку в 40-х, 50-х годах прошлого века прекрасно помнят разговоры которые циркулировали в Баку в те времена. А разговоры были связаны со здоровьем мальчика, сына тогдашнего 1-го Секретаря Азербайджанской ССР Гейдара Алиева, Ильхама. Говорили что у мальчика форма психического расстройства которое называется биполярное расстройство. Биполярному расстройству сопутствуют резкие и неожиданные эмоциональные перепады. Повышенное и пониженное настроение связано со значительными изменениями в том, насколько энергичен человек, насколько он активен, в его потребности в сне и поведении. Каждый эпизод смены настроения в большой степени отличается от обычного поведения.  Человек может быть гиперактивен. Далее человек переходит в подавленность и депрессию.

Тогда, в городе приближенные к семье Алиевых рассказывали что Ильхама Алиева лечили к Москве, а также возили лечить от психического расстройства в Болгарию.

Даже если анализировать характер поведения Ильхама Алиева за последние годы, то можно легко заметить, что правление делится на своего рода раунды. То Ильхам Алиев появляется и пытается что-то сделать для народа, то он опять уходит в депрессию и ничего не хочет делать. Заметьте, Ильхам Алиев начичает реформы, однако сразу останавливается. Многие думают это связано с его нерешительностью, однако старое поколение знает, что это связано с его болезнью. В психологии есть описание маниакально-депрессивного психоза которое наблюдается у Алиева. Это быстрая смена симптомов мании и депрессии. Однако надо заметить, что биполярное расстройство личности наблюдается у многих  и Алиев не исключение. Нам не известно лечится ли, сейчас Ильхам Алиев.

Вообще, у диктаторов часто наблюдаются психические расстройства. Например, Адольф Гитлер, Муамар Каддафи, Саддам Хусейн-об их зверствах ходили легенды – сколько людей пали жертвами их режимов! Диктаторов обычно подозревают в сумасшествии, хотя с медицинской точки зрения такой диагноз поставить можно не всегда. Например, в своем интервью видный деятель здравохранения Дэвид Оуэн говорил, что у "Мао Цзэдуна наблюдалось биполярное расстройство (иногда это еще называют маниакально-депрессивным психозом). Он то впадал в депрессию, то пребывал в эйфории. У того же Гитлера были вспышки гнева, граничащего с безумием, но психиатры диагностируют патологию, когда психическое состояние делает больного недееспособным. Гитлера одолели физические недуги уже во время Второй мировой войны. Электрокардиография в 1941 году показала, что коронарные артерии у него стали сужаться, он быстро старел. У Гитлера развивалась – хотя и медленно – болезнь Паркинсона. После покушения на его жизнь в 1944 году Гитлер стал регулярно употреблять кокаин, что усугубляло свойственную ему раздражительность и импульсивность. Но никакой психической болезни у Гитлера врачи не обнаружили. У Сталина была явная подверженность к паранойе. Знаете жуткую историю о том, что он приказал расстрелять своего телохранителя, когда тот необдуманно сменил давно скрипевшие ботинки на новые и напугал вождя своим беззвучным приближением? Паранойя была ключевой характеристикой его личности, но все же нельзя назвать это психическим заболеванием. К концу жизни, кроме паранойи, вождь страдал и от глубоких депрессий. Если бы такой пациент, как Сталин, оказался в наши дни на приеме психотерапевта, то ему бы, вполне возможно, прописали бы антидепрессанты, которые не только вывели бы его из депрессии, но и уменьшили его болезненную подозрительность. Это могло бы спасти много жизней.”

Так что, Ильхам Алиев не единственный диктатор с такой болезнью. Все что делает Алиев в последнее время напрямую может быть связано с его состоянием. Например, зачем надо было арестовывать репера Пастера? Фактически, арестовав Пастера Алиев сделав популярной его анти-Пашаевскую песню и его самого. Более того, арест Пастера поставил крест на будущем "Паша-банка”, так как международные организации сделают все чтобы санкционировать этот банк в черный список. Обычная история- партизаны организовали патриотическую песню против режима, а Алиев неправильно отреагировал. Более того, теперь партизаны готовят новые песни по разоблачению диктаторов. Далее, как можно описать покупку самолета за 580 миллионов для жены?! Уже месяц народ продолжает обсуждать эту тему в социальных сетях. Ни Меркель, ни мадам Макрон не летают на частных самолетах за полмиллиарда долларов. Что за состязание с шейхами с Ближнего Востока устроила Мехрибан Алиева?

Все вышесказанное и многое другое говорит о том, что наш "Президент” возможно имеет психические расстройства, следовательно возможно беды связанные с его решениями надо искать именно в этом?

 По материалам азербайджанских СМИ



  Источник:FMG NEWS

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