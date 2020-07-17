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Совершить удар по Мецамору, это выстрелить не в противника, и даже не себе в ногу, а себе в голову | Российские эксперты

 Совершить удар по Мецамору, это выстрелить не в противника, и даже не себе в ногу, а себе в голову | Российские эксперты
Разрушение АЭС приведет к радиационному заражению, к экологической катастрофе во всем регионе, причем пострадает более всего Турция, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя угрозу азербайджанского минобороны нанести ракетный удар по Армянской атомной электростанции.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что не может себе представить степень безумия, которая заставила бы Азербайджан попытаться вывести из строя Армянскую (Мецаморскую) атомную станцию.

«Прямое поражение АЭС с воздуха приведет к экологической катастрофе во всем регионе, причем пострадает более всего Турция. Поэтому турки сами же не допустят взрыва», – говорит военный эксперт. «Даже простая попытка вывести АЭС из строя хакерской атакой тоже может привести к  аварии на реакторе со всеми вытекающими отсюда выбросами радиации, а также к непредсказуемому политическому ущербу для международной репутации Баку. Поэтому этого не будет в любом случае», – предрекает Сивков.
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский также не верит в возможность ракетной атаки на АЭС в Мецаморе. «Там нет моря, куда ушла бы радиация, как при аварии на Фукусиме. При этом плотность населения еще выше, чем в районе Чернобыльской АЭС, поэтому и Азербайджан, и другие страны региона радиоактивное облако накроет с гарантией», – предсказал эксперт.

Ранее в четверг минобороны Азербайджана пригрозило нанести удар по Мецаморской АЭС. Правда, такой удар обещан лишь в качестве ответного – в случае, если Армения первой ударит по дамбе Мингечевирского водохранилища. Как пояснили в Баку, нанести контрудар в районе самого водохранилища не позволяют возведенные там сооружения и рельеф. Ранее в армянских СМИ появились угрозы разбомбить водохранилище, что привело бы к затоплению значительной части Азербайджана. Впрочем, сами власти Армении о возможности удара по плотине не упоминали.

По словам директора Центра энергетики и безопасности Антона Хлопкова, потенциальный удар по АЭС в Мецаморе – это крайняя мера, которая приведет к катастрофическим последствиям не только для Армении, но и для других государств, и не только сопредельных. «Совершить такой удар, особенно учитывая компактность региона, это выстрелить не в противника, и даже не себе в ногу, а себе в голову», – подчеркнул он. «Кроме этого, ущерб – и военный, и политический, и финансовый – для государства, которое нанесет такой удар, будет несравним с теми мнимыми выгодами, которые оно может извлечь из этого. Надеюсь, такие заявления мотивированы исключительно эмоциями и находятся вне практических сценариев», – отметил Хлопков.



  Источник:FMG NEWS

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