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Азербайджан потерял более 35 военных | Депутат азербайджанского парламента Арзу Нагиев

 
Депутат парламента Азербайджана заявил о большом количестве потерь ВС Азербайджана

Депутат азербайджанского парламента Арзу Нагиев 15-го июля в эфире турецкого канала IPN заявил, что только в этот день и только в Товузском и Газахском районах ВС Азербайджана похоронили 15 убитых вооеннослужащих.

Напомним, что по состоянию на 14 июля Азербайджан признал потерю 11 военнослужащих. 15 июля о потерях официально не сообщалось. При этом половина из тех 11 убитых военнослужащих были из других райново Азербайджана, Сумгаита, Агстафы и т.д.
 
Из заявления азербайджанского депутата можно сделать вывод, что Азербайджан скрывает большое количество потерь среди местных военнослужащих, родом из Товузского района. Учитывая также потери ВС Азербайджана 16 июля, в результате неудавшейся диверсии, по грубым подсчетам потери Азербайджана должны приближаться к 35 военнослужащим.

https://infoteka24.ru/2020/07/17/67080/


  Источник:FMG NEWS

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