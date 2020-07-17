Азербайджан потерял более 35 военных | Депутат азербайджанского парламента Арзу Нагиев

Депутат парламента Азербайджана заявил о большом количестве потерь ВС Азербайджана
Депутат азербайджанского парламента Арзу Нагиев 15-го июля в эфире турецкого канала IPN заявил, что только в этот день и только в Товузском и Газахском районах ВС Азербайджана похоронили 15 убитых вооеннослужащих.
Напомним, что по состоянию на 14 июля Азербайджан
признал потерю 11 военнослужащих. 15 июля о потерях официально не сообщалось. При этом половина из тех 11 убитых военнослужащих были из других райново Азербайджана, Сумгаита, Агстафы и т.д.
Из заявления азербайджанского депутата можно сделать вывод, что Азербайджан
скрывает большое количество потерь среди местных военнослужащих, родом из Товузского района. Учитывая также потери ВС Азербайджана 16 июля, в результате неудавшейся диверсии, по грубым подсчетам потери Азербайджана должны приближаться к 35 военнослужащим.
https://infoteka24.ru/2020/07/17/67080/