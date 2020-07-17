 
  • 19:42 – СРОЧНО! Азербайджан попросил перемирия 
  • 10:31 – Есть и другие территории, где остаются трупы азербайджанских солдат | МО Армении 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 12:11 – Азербайджан потерял более 35 военных | Депутат азербайджанского парламента Арзу Нагиев 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 

СРОЧНО! Азербайджан попросил перемирия

 
Азербайджан проинформировал российскую сторону о своей готовности к окончательному перемирию. Об этом сообщил Телеграм-канал @Bagramyan26 со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

Взамен Баку просит у Москвы гарантий, что ВС Армении больше не предпримут карательные меры в Азербайджана.
Отметим что карательные меры в отношении ВС Азербайджана были очень жесткими и разрушительными, и Азербайджан вынужден просить перемирие.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 0


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Азербайджан не в состоянии противодействовать коронавирусу | ВОЗ
    » Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов | СРОЧНО
    » Ситуация с коронавирусом в Азербайджане критическая | заражены десятки человек
    » Бакинские «аналитики» приписывают Москве повадки Вашингтона
    » Азербайджан — на пороге оранжевой революции?
    » Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3
    » Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3
    » Азербайджан - это абсурд истории | А. Купцов (ВИДЕО)
    » Армения – наиболее подготовленная к эпидемиям страна
    » Азербайджан потерял более 35 военных | Депутат азербайджанского парламента Арзу Нагиев
    » Азербайджан обогнал Армению и Грузию по количеству зараженных | уже 991
    » При попытке Баку решить конфликт военным путем, будут приняты необходимые меры самообороны | МИД Арцаха
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    СРОЧНО! Азербайджан попросил перемирия

    • 19:42
    • 13
    • 0

    Азербайджан потерял более 35 военных | Депутат азербайджанского парламента Арзу Нагиев

    • 12:11
    • 70
    • 0

    Совершить удар по Мецамору, это выстрелить не в противника, и даже не себе в ногу, а себе в голову | Российские эксперты

    • 11:49
    • 51
    • 0

    Есть и другие территории, где остаются трупы азербайджанских солдат | МО Армении

    • 10:31
    • 59
    • 0

    Ильхам Алиев психически больной | СРОЧНО!

    • 10:19
    • 55
    • 0

    Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян

    • 10:00
    • 65
    • 0

    Азербайджанцы просят у Турции помощь | Паника в Азербайджане !

    • 09:00
    • 73
    • 0

    Коронавирус ставит диктатуру Алиева на колени | Социальный бунт в Азербайджане

    • 23:51
    • 122
    • 0

    Азербайджанские пантюркисты будут сожалеть о своем существовании” | заявление КСИР на портале Syriankhabar

    • 23:07
    • 108
    • 0

    Угрозы Мецаморской АЭС – проявление кризиса сознания руководства Азербайджана | МИД Армении

    • 22:58
    • 66
    • 0

    Азербайджан угрожает Турции, Ирану, Грузии и Армении взрывом АЭС

    • 17:00
    • 156
    • 0

    Азербайджанцы оставили много убитых в нейтральной зоне | подразделения специального назначения «Яшма» уничтожены

    • 16:15
    • 154
    • 0

    В ночной диверсии в Тавуше участвовало более 100 азербайджанских военнослужащих элитных подразделений спецназа. | Полный провал азербайджанских спецназовцев

    • 13:13
    • 101
    • 0

    Военно-политическое руководство Азербайджана оказалось в тупиковой ситуации | МИД Армении

    • 12:57
    • 80
    • 0

    Мы готовы дать как минимум соразмерный ответ врагу, напавшему на нашу границу | Президент Армении

    • 10:00
    • 92
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58960
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54772
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48664
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44426
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 43002
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38228
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36744
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34758
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32740
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31469
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25436
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24023
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23989
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23744
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21983
    • 0

    СРОЧНО! Азербайджан попросил перемирия

    • 19:42
    • 13
    • 0

    Азербайджан потерял более 35 военных | Депутат азербайджанского парламента Арзу Нагиев

    • 12:11
    • 70
    • 0

    Совершить удар по Мецамору, это выстрелить не в противника, и даже не себе в ногу, а себе в голову | Российские эксперты

    • 11:49
    • 51
    • 0

    Есть и другие территории, где остаются трупы азербайджанских солдат | МО Армении

    • 10:31
    • 59
    • 0

    Ильхам Алиев психически больной | СРОЧНО!

    • 10:19
    • 55
    • 0

    Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян

    • 10:00
    • 65
    • 0

    Азербайджанцы просят у Турции помощь | Паника в Азербайджане !

    • 09:00
    • 73
    • 0

    Коронавирус ставит диктатуру Алиева на колени | Социальный бунт в Азербайджане

    • 23:51
    • 122
    • 0

    Азербайджанские пантюркисты будут сожалеть о своем существовании” | заявление КСИР на портале Syriankhabar

    • 23:07
    • 108
    • 0

    Угрозы Мецаморской АЭС – проявление кризиса сознания руководства Азербайджана | МИД Армении

    • 22:58
    • 66
    • 0

    Азербайджан угрожает Турции, Ирану, Грузии и Армении взрывом АЭС

    • 17:00
    • 156
    • 0

    Азербайджанцы оставили много убитых в нейтральной зоне | подразделения специального назначения «Яшма» уничтожены

    • 16:15
    • 154
    • 0

    В ночной диверсии в Тавуше участвовало более 100 азербайджанских военнослужащих элитных подразделений спецназа. | Полный провал азербайджанских спецназовцев

    • 13:13
    • 101
    • 0

    Военно-политическое руководство Азербайджана оказалось в тупиковой ситуации | МИД Армении

    • 12:57
    • 80
    • 0

    Мы готовы дать как минимум соразмерный ответ врагу, напавшему на нашу границу | Президент Армении

    • 10:00
    • 92
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА