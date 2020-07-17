Мне небезразлична судьба Армении и ее народа | Тина Канделаки

Каждый человек, в чьих жилах есть хоть немного армянской крови, встанет на защиту этого народа с его великой и непростой историей, потому что правда на стороне армянского народа.

Во мне, как известно, течет и армянская кровь. Мне небезразлична судьба Армении и ее народа. Народа, на долю которого выпало огромное количество испытаний, включая геноцид со стороны Османской империи.В нынешних столкновениях на границе Армении и Азербайджана снова гибнут люди. Бомбардировки, диверсии, обстрелы из крупнокалиберных орудий. В Баку идут митинги за войну. За войну!Тут, вроде, самое время сказать, что история ничему не учит, но это не совсем так. История учит, что дух армянского народа не был сломлен даже в момент, когда его существование находилось под угрозой. Не будет он сломлен и сейчас. А конфликт и убийства людей необходимо немедленно прекратить. За многие века можно было осознать, наконец, что на языке силы разговора с Арменией не получится никогда.