Армения выступает с позиции мирного решения проблемы по Карабаху



Представитель внешнеполитического ведомства закавказской республики Анна Нагдалян, 17 июля, заявила, что «Армения отрицает язык угроз». Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИД страны.

Вчера, президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл видеоконференцию с новым министром иностранных дел государства Джейхуном Байрамовым. Он отметил, что никаких изменений в позиции по Карабаху быть не может. Если переговоры будут бессмысленны, – «будем действовать иначе».

– Карабахский конфликт имеет три стороны (Россия, Франция и США), которые поставили свои подписи под соглашением о перемирии. В прошлом Азербайджан вёл переговоры как с Нагорным Карабахом, так и с Арменией. Потом Азербайджан отказался от переговоров с Нагорным Карабахом, – ответила Анна Нагдалян.

К тому же, она подчеркнула, что если сейчас Азербайджан отказывается вести переговоры с Арменией, то неясно, с кем страна будет говорить по вопросу карабахского конфликта.

– Намерен ли Азербайджан возобновить переговоры с карабахской стороной или нет? Этого мы не знаем, – сказала пресс-секретарь МИД Армении.

Более того, она добавила, что в последнее время Азербайджан пытается выступать с угрозами войны.

В заключении, она заявила, что если угроза выхода из переговоров из этого ряда, то нас это «ни удивляет, ни впечатляет». Армения отрицает язык угрозы и выступает с позиций мирного решения проблемы.

Также сегодня, президент Молдавии Игорь Додон в видеоэфире, на своей странице в Facebook выразил надежду, что Азербайджан и Армения смогут сесть за стол переговоров и найти решение в сложившиеся ситуации.

Добавим, что, Никол Пашинян, 17 июля отбыл в Минск, для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.