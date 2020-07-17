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Германия поможет Украине в освоении водородной энергии

  • 17.07.2020, 22:53,
  • В Мире + Европа » Украина
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Германия поможет Украине в освоении водородной энергииУкраинские власти планируют расширить сотрудничество с немецким энергоагентством DENA. Данное партнёрство будет сфокусировано на вопросах использования водородной энергии. Об этом SNG.Today сообщили 16 июля в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Тема была затронута в рамках переговоров в.и.о. главы соответствующего ведомства Константина Гура и экспертов DENA. Представители немецкой организации выразили готовность поделиться с украинской стороной исследованиями в области применения водородной энергии.

Гура, в свою очередь, заявил, что госагентство по энергоэффективности хочет активизировать взаимодействие в области внедрения систем аккумулирования энергии для балансировки энергосистемы. Он также сделал акцент на реализации директив Евросоюза в соответствующем направлении.

Напомним, что 17 июня в кабмине заявили о разработке национального плана по выводу страны из энергетического кризиса. В этих целях основной упор в производстве электроэнергии будет сделан на использовании угля  и возобновляемых источников энергии. В рамках соответствующего совещания было одобрено распоряжение о заключении с Германией соглашения по энергетическому партнёрству.





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