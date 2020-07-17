Президент Киргизии пообещал поддерживать предпринимательство в регионах и расширять производство

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, 16 июля, в ходе рабочей поездки, побывал в Чуйской области, где ознакомился с деятельностью двух предприятий. Во время своего визита, президент подчеркнул, что нельзя забывать поддерживать экспортный потенциал республики, даже несмотря на трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает

В ходе визита предприятия ОсОО «Аква Сервис», которое занимается производством осетровой икры, разной продукцией из форели и полуфабрикатов лидер страны заявил, что государство и далее будет продолжать оказывать помощь в развитии бизнеса в регионах и расширении его производства, которое направлено на экспорт и создание новых мест работы.

Кроме того, Жээнбеков посетил текстильную фабрику, которая производит медицинские маски.

По словам учредителя завода, количество производимых масок в день составляет около 100 тысяч штук, в зависимости от их вида.

Президент высоко оценил социальную направленность этого предприятия и подчеркнул, что в такой трудный период, вклад предпринимателей в борьбу с заболеванием чрезвычайно важен.