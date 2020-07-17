В России создали эффективную вакцину от коронавируса

На сегодняшний день в России разрабатываются 26 вариантов вакцин против коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом SNG.Today, 15 июля, сообщили в пресс-службе

Важно отметить, что первая группа добровольцев испытаний вакцины от коронавируса, которые проводило Минобороны РФ совместно с НИЦ Гамалеи, была выписана из военного госпиталя им. Бурденко. Стало известно, что данный препарат продемонстрировал хорошую переносимость и безопасность, у всех участников выработался иммунитет к коронавирусу.

– В соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса, – сказала Голикова.

Также она отметила, что результаты исследований «дают уверенность, что они начнут применяться в скором времени».

По её словам, в России зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики коронавируса и работают 794 лаборатории во всех регионах. Также в стране свыше 1,4 млн медработников оказывают необходимую медпомощь инфицированным этим вирусом.

Кроме того, вице-премьер выразила надежду, что вакцина от коронавируса центра «Вектор» в ближайшем будущем получит разрешение на проведение клинических испытаний.

Масштабное производство лекарства от коронавирусной инфекции в России планируют начать в августе-сентябре, этого года.

– Мы готовимся по согласованию с Минздравом к выпуску вакцин по завершению их клинических испытаний, – сказал на совещании 15 июля глава Минпромторга Денис Мантуров.

По состоянию на 17 июля, в России зафиксировано 759 203 случаев заражения, из них выздоровели – 539 373 человек.