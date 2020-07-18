Азербайджан угрожает Москве | “Москва должна знать, что ее конец наступил”





Пантюркисты Азербайджана: "Москва должна знать, что ее конец наступил”



Аппетит азербайджанцев растет во время войны. При этом вместе с ним растет и степень маразма в каждом последующем заявлении, звучащем из этого гособразования.



На сей раз рассмешила азербайджанская политическая партия "Туран”, которая на своей официальной странице в Facebook опубликовала обращение к мусульманским народам России с весьма занимательными формулировками.



Для наиболее полной передачи смысловых и литературных достоинств данного заявления, приводим его текст полностью. Выводы оставляем читателям:



"Партии Туран К Туркской нации, мусульманские народы, живущие в империи под названием Россия.



Уважаемые соотечественники, мы знаем, что сегодня большая территория России является исторической национальной Туркской родиной. В нашем современном мире всем хорошо известно, что более половины населения империи, называемой Россией, имеет многоконфессиональное Туркское происхождение.



Уважаемые соотечественники! Центральная шовинистическая Российская империя, которая живет на ваших налогах и эксплуатирует ваши подпольные ресурсы, продолжает объединяться с армянами в оккупации территорий Азербайджанской Республики, которые это государства с вами одной кровью Азербайджанских Турок. Пантюркисты Азербайджана: "Москва должна знать, что ее конец наступил”Аппетит азербайджанцев растет во время войны. При этом вместе с ним растет и степень маразма в каждом последующем заявлении, звучащем из этого гособразования.На сей раз рассмешила азербайджанская политическая партия "Туран”, которая на своей официальной странице в Facebook опубликовала обращение к мусульманским народам России с весьма занимательными формулировками.Для наиболее полной передачи смысловых и литературных достоинств данного заявления, приводим его текст полностью. Выводы оставляем читателям:"Партии Туран К Туркской нации, мусульманские народы, живущие в империи под названием Россия.Уважаемые соотечественники, мы знаем, что сегодня большая территория России является исторической национальной Туркской родиной. В нашем современном мире всем хорошо известно, что более половины населения империи, называемой Россией, имеет многоконфессиональное Туркское происхождение.Уважаемые соотечественники! Центральная шовинистическая Российская империя, которая живет на ваших налогах и эксплуатирует ваши подпольные ресурсы, продолжает объединяться с армянами в оккупации территорий Азербайджанской Республики, которые это государства с вами одной кровью Азербайджанских Турок.

В обмен на вашу работу армяне получают оружие, наемники используются, а армянские террористические группы проходят подготовку. Сегодня армяне, враги турок, вместе с Москвой проливают кровь Азербайджанских турок от материальной мощи турок.

Сыновья любимого туркского народа, живущие в исторических туркских землях под названием Россия и наши братья мусульманины Саки, Тувы, Хакасы, Алтайцы, Буряты, Мардивины, Удмурты, Ногайы, Карачаевы, Балкары, Кумуки, Лезгины, Авары, Даргины, Чечены, Калмыки, Ингуши, Осетины, Чуваши, Башкиры, Татары, сегодня слово ваше, пришло время сказать в Москве остановись. Мы верим, что ваши действия будут удерживать Москву от террористов армян.



Если этого не произойдет, Москва должна знать, что ее конец наступил. Вы поставите Москву на колени одним кулаком.

Тенгри, благослови турок!



Джахандар Байоглу.

Башкан Партии Туран.”

