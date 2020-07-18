Интервью пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян интернет-изданию "Лента.ру”
Вопрос: На границе между странами применяются системы «Град», танки, в ход идет живая сила, большое количество БПЛА. Мы можем говорить о войне между Арменией и Азербайджаном?
Ответ: Я бы сказала, это масштабная эскалация, спровоцированная Баку
. Целенаправленный обстрел гражданских инфраструктур и мирного населения — давно применяемая тактика азербайджанской стороны. Мы сталкивались с этим на протяжении многих лет, например, в апреле 2016 года, когда Азербайджан
предпринял крупное наступление на границе с Арменией и линии соприкосновения с силами армии обороны Республики Арцах
(Нагорно-Карабахской республики).
Действия азербайджанской армии и в апреле 2016 года, и в июле 2020-го являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права. Мы неоднократно заявляли, что угроза применения военной силы не сработает: Армения
и Арцах
имеют достаточный потенциал для защиты нашей единой системы безопасности.
Вопрос: До начала боев Армения располагала сведениями о готовящейся атаке?
Ответ: Ваш вопрос больше адресован военным, нежели дипломатам. В целом можно отметить, что Вооруженные силы Армении постоянно готовы дать отпор любым посягательствам. Со своей стороны могу подчеркнуть, что были политические предпосылки.
Эскалации предшествовали нападки и обвинения президента Азербайджана в адрес посреднического формата Минской группы ОБСЕ. Более того, азербайджанский лидер в последнее время выступает с позиций территориальных и исторических претензий к Армении.
В частности, речь о столице — Ереване, а также регионе Зангезур на юге Армении. В своих публичных заявлениях и выступлениях Баку
вновь вернулся к агрессивной и воинственной риторике, заверив население страны в способности Азербайджана решить Нагорно-Карабахский конфликт военным путем. Вероятнее всего, в какой-то момент Азербайджан
счел, что обладает достаточными возможностями для осуществления известных намерений, а именно: продемонстрировать желание и возможности азербайджанских вооруженных сил навязать свою волю Армении и Нагорному Карабаху.
Вопрос: Какова предполагаемая цель противника?
Ответ: Лучше всего спросить об этом представителей Азербайджана, так как нынешняя эскалация всецело является результатом их действий. Мы можем лишь предполагать, чего хотели добиться в Баку
. Вероятнее всего, военно-политическое руководство Азербайджана сочло возможным продемонстрировать военное превосходство над Арменией, однако сильно переоценилo свой потенциал. К тому же руководство Азербайджана традиционно использует фактор нестабильности на границе с Арменией и Нагорно-Карабахский конфликт как внутриполитический инструмент. Антиармянская ненавистническая пропаганда позволяет власти объединять, консолидировать азербайджанское общество.
Бои позволяют отвлечь внимание от внутренних проблем, таких как диктаторский характер власти, повсеместная коррупция, грубые нарушения прав человека, нарушение всех основных прав и свобод.
Вопрос: А как вы оцениваете реакцию международных партнеров Армении на происходящее? Наблюдатели называют ее как минимум вялой.
Ответ: Мировое сообщество как на уровне государств, так и на уровне международных организаций незамедлительно и однозначно отреагировало на события последних дней. Они единогласно призвали прекратить боевые действия. Мы высоко ценим ясную и бескомпромиссную позицию наших партнеров, высказавшихся за неприемлемость военных авантюр. Тем не менее отдельные страны выступили по меньшей мере с деструктивной риторикой. В этом плане хочу отметить позицию Турции, которая не только безоговорочно поддержала Азербайджан
, но и выразила явные претензии в отношении Южного-Кавказского региона, которые президент Турции и прочие вторящие ему официальные лица пытаются обосновать ссылкой на «историческую миссию» Турции в нашем регионе.
Это неприемлемо — в столь сложной региональной обстановке выступать с прямым или косвенным поощрением агрессивного и провокационного поведения Азербайджана. Мы сожалеем в связи с прозвучавшими заявлениями подобного характера. Крайне важно, чтобы третьи страны отказались от политики, которая разжигает нестабильность или каким-либо образом оказывает поддержку Азербайджану на основе родства, или подпитывает его иллюзии относительно военного варианта урегулирования.
Вопрос: Баку на официальном уровне пригрозил атаковать Армянскую АЭС. Насколько серьезно Ереван относится к этой угрозе и чем может ответить?
Ответ: МИД Армении уже выступил с соответствующим заявлением. Данная угроза нацелена против всех народов региона, в том числе и населения Азербайджана. Азербайджан
должен немедленно публично отказаться от этих угроз, и мы будем проявлять последовательность в данном вопросе.
Подчеркну, что данная угроза не только свидетельствует о степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана, но и об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества.
Вопрос: Примечательно, что новая эскалация произошла не на территории Нагорного Карабаха. Следует ли связывать их с тем конфликтом?
Ответ: События последних дней, конечно, следует также рассматривать в контексте азербайджанских провокаций против Республики Арцах
. Как я уже отмечала выше, военный авантюризм — это в целом основной метод региональной политики Баку
на протяжении многих лет. С нашей точки зрения, провокация на межгосударственной границе и попытка захвата оборонительного укрепления, расположенного на территории Республики Армения
, является угрозой нашей национальной безопасности. Подобное должно быть пресечено всеми имеющимися в распоряжении Республики Армения
средствами.
Вопрос: Каковы дальнейшие варианты развития ситуации? Приостановка боевых действий или, скажем, армянское наступление для создания пояса безопасности?
Ответ: Мы неоднократно заявляли и продолжаем настаивать, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Надеемся, что после военного фиаско Азербайджан
проявит большую ответственность в отношении соблюдения и укрепления режима прекращения огня. Существуют конкретные предложения по мерам укрепления безопасности и доверия, включая увеличение числа и постоянная дислокация на местах международных наблюдателей, прямую линию коммуникаций и внедрение механизма расследования предполагаемых нарушений режима прекращения огня. Их реализация поможет избежать дальнейших возобновлений эскалации.
Однако Азербайджан
отверг эти механизмы проверок, отсутствие которых способствует как увеличению жертв среди гражданского населения, так и беспочвенным обвинениям в адрес армянской стороны.
Подчеркну, что в сложившейся ситуации усилия по прекращению боевых действий, безоговорочному и полному восстановлению, сохранению и укреплению режима прекращения огня, подписанного между Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном, являются императивом.