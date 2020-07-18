Россия ответила Турции на агрессивные заявления в поддержку Азербайджана

К учениям Южного военного округа России будут привлечены и вооруженные силы Армении, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, что это будут танковые, артиллерийские, мотострелковые и иные подразделения, об этом сообщает популярный российский Телеграм-канал "Военный обозреватель”.
"Сами маневры, которые станут частью внезапной проверки боевой готовности войск, объявленной вчера, состоятся на территории Армении и за её пределами на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном",- отмечается в сообщении Телеграм-канала.
В рамках внезапной проверки войск (сил) Южного военного округа (ЮВО), проводимой в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.
На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.
В тактических учениях на общевойсковых полигонах, расположенных в Южном федеральных округах, а также на российских военных базах, примут участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения материально-технического обеспечения соединений и воинских частей ЮВО.
Подразделения специального назначения выполнят учебно-боевые задачи по уничтожение незаконных вооруженных формирований с выполнением десантирования из вертолетов армейской авиации Ми-8 в горно-лесистой местности.
Источник:FMG NEWS
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