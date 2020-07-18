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Ответ Маргарите Симоньян | Познай Армению изнутри...

Ответ Маргарите Симоньян | Познай Армению изнутри...

Маргарита Симоновна, те сообщения, которые Вы получали в соцсетях, оставляли не интернет-войска нынешней армянской власти, их оставляли простые люди.
 
Ваша поддержка была нужна не премьер-министру и не правительству, она была нужна обычным людям, чьи родственники живут в приграничных сёлах, чьи родственники прямо сейчас, рискуя своей жизнью, отвечают на азербайджанскую агрессию.
 
Армяне пишут Вам не ради выгоды, а потому что считают (к сожалению) Вас частью армянского мира и искренне верят, что Вы рано или поздно пересмотрите Ваше отношение к Республике Армения.

Ваши замечания по поводу Крыма абсолютно не отражают реальность. Да, Армения не признала Крым, но ведь и Россия не признала Республику Арцах. Откройте глаза и увидите что Армения голосует всегда против резолюций ООН по Крыму и в этом вопросе всегда поддерживает Россию.

Роберт Кочарян был арестован не по политическим причинам. Ему были предъявлены абсолютно четкие криминальные обвинения, связанные с делом 1 марта. Помимо этого, Роберт Кочарян и его окружение на протяжении 20 лет грабили и уничтожали и без того бедную и слабую республику. У вас своё мнение на этот счёт, но его не разделяют жители Армении. Эти люди представляют опасность для страны и должны находится под стражей.

Никто не выгонял российских бизнесменов и никто не критиковал российскую власть. В настоящий момент Армения находится на пороге войны. Вы не должны спасать Армению от азербайджанцев. Вы должны спасать Азербайджан от армян.
 
Но дело здесь не только в этом. России и Армении угрожает общая турецкая агрессия, страны проводят совместные учения и в такой ключевой момент Вы пытаетесь рассорить два дружественных государства. Готовы ли Вы взять на себя такую ответственность?
 
И в конце концов поймите что союзники это обоюдное согласие поддерживать друг друга в трудную минуту, отбросив в сторону все сложности и обиды, как это сделали бы родные братья. И в Армении несмотря на проблемы которая может получить маленькая и хрупкая как алмаз Армения всегда на международной арене на стороне своего старшего брата. Уверены что в России обычные русские чувствуют и уважение и благодарность армянского народа, но к сожалению такие как вы только вносите раздор в образцовые российско-армянские отношения. 
 
Не можете помочь как это вы утверждаете своему народу и властям Армении которые выбрал именно этот армянский народ уважаемая Маргарита, хотя бы не мешайте. И запомните что Никол Пашинян сегодня пользуется огромной любовью армянского народа и служит интересам армянского народа.

А здесь антиармянская похабщина Маргариты Симоньян



  Источник:FMG NEWS

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