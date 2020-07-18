Ответ Маргарите Симоньян | Познай Армению изнутри...





Маргарита Симоновна, те сообщения, которые Вы получали в соцсетях, оставляли не интернет-войска нынешней армянской власти, их оставляли простые люди.

Ваша поддержка была нужна не премьер-министру и не правительству, она была нужна обычным людям, чьи родственники живут в приграничных сёлах, чьи родственники прямо сейчас, рискуя своей жизнью, отвечают на азербайджанскую агрессию.





Ваши замечания по поводу Крыма абсолютно не отражают реальность. Да,



Роберт Кочарян был арестован не по политическим причинам. Ему были предъявлены абсолютно четкие криминальные обвинения, связанные с делом 1 марта. Помимо этого, Роберт Кочарян и его окружение на протяжении 20 лет грабили и уничтожали и без того бедную и слабую республику. У вас своё мнение на этот счёт, но его не разделяют жители Армении. Эти люди представляют опасность для страны и должны находится под стражей.



Никто не выгонял российских бизнесменов и никто не критиковал российскую власть. В настоящий момент Армяне пишут Вам не ради выгоды, а потому что считают (к сожалению) Вас частью армянского мира и искренне верят, что Вы рано или поздно пересмотрите Ваше отношение к Республике Армения Ваши замечания по поводу Крыма абсолютно не отражают реальность. Да, Армения не признала Крым, но ведь и Россия не признала Республику Арцах . Откройте глаза и увидите что Армения голосует всегда против резолюций ООН по Крыму и в этом вопросе всегда поддерживает Россию.Роберт Кочарян был арестован не по политическим причинам. Ему были предъявлены абсолютно четкие криминальные обвинения, связанные с делом 1 марта. Помимо этого, Роберт Кочарян и его окружение на протяжении 20 лет грабили и уничтожали и без того бедную и слабую республику. У вас своё мнение на этот счёт, но его не разделяют жители Армении. Эти люди представляют опасность для страны и должны находится под стражей.Никто не выгонял российских бизнесменов и никто не критиковал российскую власть. В настоящий момент Армения находится на пороге войны. Вы не должны спасать Армению от азербайджанцев. Вы должны спасать Азербайджан от армян.

Но дело здесь не только в этом. России и Армении угрожает общая турецкая агрессия, страны проводят совместные учения и в такой ключевой момент Вы пытаетесь рассорить два дружественных государства. Готовы ли Вы взять на себя такую ответственность?

И в конце концов поймите что союзники это обоюдное согласие поддерживать друг друга в трудную минуту, отбросив в сторону все сложности и обиды, как это сделали бы родные братья. И в Армении несмотря на проблемы которая может получить маленькая и хрупкая как алмаз Армения всегда на международной арене на стороне своего старшего брата. Уверены что в России обычные русские чувствуют и уважение и благодарность армянского народа, но к сожалению такие как вы только вносите раздор в образцовые российско-армянские отношения.

Не можете помочь как это вы утверждаете своему народу и властям Армении которые выбрал именно этот армянский народ уважаемая Маргарита, хотя бы не мешайте. И запомните что Никол Пашинян сегодня пользуется огромной любовью армянского народа и служит интересам армянского народа.





А здесь антиармянская похабщина Маргариты Симоньян



