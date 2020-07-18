МИД Армении | Турция не может играть какую-то роль в карабахском конфликте

МИД Армении дал оценку участию и действиям Турции как в нагорно-карабахском конфликте, так и в последнем обострении на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 18 июля на брифинге.







«Последнее заявление удостоилось нервной реакции со стороны Турции. Турция не может играть какую-то роль, тем более нести историческую миссию, ни в конфликте, ни в регионе. Турция уже оставила в регионе печать геноцида , и первое, что должна предпринять турецкая сторона – ликвидировать его последствия. Призываем Турцию заняться этим, а не воодушевленно участвовать в очередной антиармянской инициативе», - подчеркнула Анна Нагдалян.