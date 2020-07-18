МИД Армении | Рассматриваем угрозы из Баку в отношении АЭС как государственный терроризм

Армения
рассматривает озвученные из Баку
заявления о угрозе ракетного удара по Армянской атомной станции как проявление государственного и ядерного терроризма. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 18 июля на брифинге.
Ранее эту невероятную мысль об ударе по АЭС озвучил официальный представитель минобороны Азербайджана.
Пресс-секретарь МИД отметила, что постоянный представитель Армении при международных организациях в Вене Армен Папикян сообщил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси об угрозах Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС.
«Мы рассматриваем подобные угрозы как проявление геноцидальных намерений. Примечательно, что Азербайджан
периодически выступает с заявлениями, выражая обеспокоенность состоянием станции, и тут же угрожает уничтожить. Это показывает, что «обеспокоенность» Азербайджана носит манипулятивный характер», - отметила Анна Нагдалян.
Отвечая на вопрос о том, «услышаны» ли в Европе заявления из Баку
о том, что Армения
якобы пытается повредить энергетической системе Европы, пресс-секретарь МИД отметила, что ничего подобного европейские представители не озвучивали. По ее словам, подобные обвинения представителей АР носят манипулятивный характер, так как именно Азербайджан
пытается применять силу.