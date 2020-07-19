 Грузия – исконная азербайджанская земля. Долг нашего молодого поколения — освобождать эти земли | Сардар Джалалоглу

Как сообщает корреспондент TolishMedia, председатель Демократической партии Азербайджана (АДП) Сардар Джалалоглу заявил, что «Территория Грузии — это земли Азербайджана. Долг нашего молодого поколения вернуть эти земли из оккупации».



В частности С. Джалалоглу заявил: «Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство территории Армении — азербайджанская, территории Грузии — азербайджанская, Дагестана — азербайджанская, и мы четырехкратно потеряли наши земли с тех пор, как нас оккупировала Россия. Долг нашего молодого поколения — вернуть эти земли».



Отметим, что С. Джалалоглу участвовал в досрочных президентских выборах, проведенных в Азербайджанской Республике в апреле 2018 года, и набрал 3,04% (112 708) голосов.





