 Грузия – исконная азербайджанская земля. Долг нашего молодого поколения — освобождать эти земли | Сардар Джалалоглу

Как сообщает корреспондент TolishMedia, председатель Демократической партии Азербайджана (АДП) Сардар Джалалоглу заявил, что «Территория Грузии — это земли Азербайджана. Долг нашего молодого поколения вернуть эти земли из оккупации».
В частности С. Джалалоглу заявил: «Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство территории Армении — азербайджанская, территории Грузии — азербайджанская, Дагестана — азербайджанская, и мы четырехкратно потеряли наши земли с тех пор, как нас оккупировала Россия. Долг нашего молодого поколения — вернуть эти земли».
Отметим, что С. Джалалоглу участвовал в досрочных президентских выборах, проведенных в Азербайджанской Республике в апреле 2018 года, и набрал 3,04% (112 708) голосов.
Источник:FMG NEWS
Просмотров Сегодня: 40
Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Портал Срочных Новостей FMG.NEWS - Это лента главных новостей, 24 часа в сутки, громкие разоблачения, сенсации, интервью, репортажи из горячих точек планеты и все самое интересное со всего мира. Новости из Армении и Нагорно-Карабахской Республики. Новости Грузии, России, Ирана, Турции и Азербайджана. Плюс "Энциклопедия Региона"!
Внимание: При использовании информации, размещенной на сайте FMG.NEWS, активная ссылка на https://fmgnews.info обязательна
Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie