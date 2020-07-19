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Азербайджанцы массово покидают приграничные села | Азербайджанские СМИ

 
 
Как сообщает корреспондент TolishMedia из Товуза, в приграничных с Арменией азербайджанских селах царит паника и хаос.
Согласно сообщению, местные жители так обеспокоены сложившейся ситуацией, что в панике покидают деревни. Ситуация обострилась до такой степени, что заставило полицейских поставить блокпосты с целью воспрепятствования оттоку населения.
Отметим, что согласно наблюдениям, деревни почти опустели.
 


  Источник:FMG NEWS

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