Азербайджанцы массово покидают приграничные села | Азербайджанские СМИ

Как сообщает корреспондент TolishMedia из Товуза, в приграничных с Арменией азербайджанских селах царит паника и хаос.

Согласно сообщению, местные жители так обеспокоены сложившейся ситуацией, что в панике покидают деревни. Ситуация обострилась до такой степени, что заставило полицейских поставить блокпосты с целью воспрепятствования оттоку населения.

Отметим, что согласно наблюдениям, деревни почти опустели.