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Учёные из Туркменистана займутся генетическим улучшением каракульских овец

  • 20.07.2020, 12:35,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Учёные из Туркменистана займутся генетическим улучшением каракульских овецЛучшие специалисты Туркменского сельхозуниверситета имени С.А.Ниязова и каракулеводческого центра «Гаракёл» продолжат работу по улучшению генофонда каракульских овец. В рамках данного процесса началась подготовка к случному сезону в Иолотанском этрапе Марыйского велата. Об этом 18 июля сообщило ИА TDNG.

«Гаракёл» — старейший государственный каракулеводческий центр, где сохраняется генофонд чёрных каракульских овец. Тут также есть хозяйства, которые специализируются на каракульских овцах со смушками серой и коричневой окраски.

Путём отбора и подбора учёные планируют создать племенные отары из лучших животных, что позволит получить ягнят с высоким качеством каракуля жакетного типа.

Случной сезон будет осуществлён в преддверии зимовки на территории  овцеводческого хозяйства «Гаракёл». В рамках данной работы чабаны, ветеринары, зоотехники и специалисты в области животноводства уже проверяют состояние овцематок и ярок прошлого года рождения. Ягнята со слабыми племенными качествами отделяются от отар. Кроме того, готовится план по распределению баранов в стадах.

Напомним, что основным продуктом данной породы овец является каракуль (кожа с мехом, снятая с ягнят). Эти животные считаются лучшими в мире по качеству смушек.





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