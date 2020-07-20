К созданию 16 индустриальных парков в Молдове будут привлечены партнёры из Белоруссии

Глава правительства Молдовы Ион Кику 20 июля принял участие в очередном еженедельном совещании с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаный, где были обсуждены экономические и эпидемиологические вопросы. В ходе заседания, премьер-министр рассказал о своей поездке в Минск на саммит стран-участниц Евразийского экономического союза, где Молдова принимает участие в качестве наблюдателя. Было отмечено, что к созданию 16 промышленных платформ в Молдове будут привлечены партнёры из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Кроме того, глава кабинета министров сообщил о том, что в ходе беседы с премьером России Михаилом Мишустиным было отмечено, что российская сторона готова к возобновлению переговоров в рамках подписания кредитного соглашения, сумма которого составляет 200 миллионов долларов.

Во время обсуждения эпидемиологической обстановки, высшее руководство страны указало на снижение количества инфицированных лиц в Молдове, однако с сожалением отметило, что во всём мире оно продолжает вызывать беспокойство. В связи с этим, власти республики намерены и дальше уделять внимание борьбе с коронавирусной инфекцией.