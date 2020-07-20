Лукашенко встретился с руководством Национального банка страны

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 20 июля провёл встречу с руководительским составом Национального банка республики. Поводом для содержательного диалога с финансистами, стали принятые главой государства решения о кадровых перестановках. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

После того как, белорусский лидер назначил новых членов в правление Национального банка, он поговорил с ними о непосредственных прерогативах центрального финансового учреждения, о ситуации в банковской сфере и экономике в целом. Президент акцентировал внимание на том, что перед правительством страны стоит задача не допустить обрушения отечественной экономики.

Глава государства сказал, что сейчас нужно хвататься за каждый шанс для движения вперёд, и в этом процессе одна из ключевых ролей отводится главному банку.

— Наша цель, несмотря на все возникшие проблемы в этом году удержаться на плаву, — подчеркнул Лукашенко.

В этом контексте, руководитель страны указал на необходимость поддержки производственных предприятий, которые попали в реально сложное положение.

— Особенно необходимо помочь тем субъектам, у кого в разработке имеются живые экспортные контракты или инвестиционные проекты, это деньги с обратным возвратом, — сказал белорусский лидер.

К этой работе Александр Лукашенко поручил активно привлекать местные административные ресурсы, так как они хорошо знают ситуацию на своих территориях. Президент попросил не ставить барьеров и не предъявлять тяжелых условий. По возможности, идти навстречу по реструктуризации долгов.