В Минобороны РФ рассказали о деталях военно-морского парада

Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемами построения кораблей, воздушной и наземной составляющими торжественного мероприятия. Об этом FMG.NEWS 20 июля сообщили в пресс-службе минобороны РФ.

В преддверии Дня ВМФ России, на сайте оборонного ведомства России открыт новый мультимедийный раздел, посвящённый предстоящему военно-морскому параду, который пройдёт 26 июля.

В военно-морском параде примут участие 46 кораблей, катеров и судов, а парадную линию возглавит воссозданный первый российский линейный корабль XVI века – «Полтава».

Далее, воздушная часть парада в городе на Неве будет представлена 41 единицей авиатехники.

В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной торжественным маршем под звуки военного оркестра пройдут офицеры главного командования ВМФ, курсанты военно-морских вузов Санкт-Петербурга, Нахимовцы и кадеты.

Более того, военно-морской парад состоится в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Севастополе и Североморске. Также ожидается, что 22 и 24 июля пройдут репетиции, предстоящего парада.

Особый интерес интернет-пользователей также вызовет отдельная тематическая страница, посвященная истории становления и развития Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Добавим, что накануне в Санкт-Петербурге прошла первая дневная репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ.