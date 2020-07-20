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В Киргизии 22 июля ожидают прибытие российских врачей для лечения коронавирусных больных

  • 20.07.2020, 10:39,
  • В Мире + Европа
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В Киргизии 22 июля ожидают прибытие российских врачей для лечения коронавирусных больныхМинистерство иностранных дел Киргизии 19 июля проинформировало о том, что из России в Киргизию ожидается прибытие большой группы медицинских специалистов, которые будут оказывать консультативную помощь и работать в больницах для лечения пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией. Прибытие медиков планируется 22 июля этого года. Кроме того, учитывая договорённости между правительствами двух стран, ожидается доставка гуманитарной помощи из России по линии МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Отмечено, что количество прибывающих врачей составляет 51 человек, которые сформированы из Башкортостана Российской Федерации.

Напомним, что учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку в Киргизии, которая связанна с чрезвычайно быстрым распространением коронавирусной пандемии, между кыргызским президентом Сооронбаем Жээнбековым и российским лидером Владимиром Путиным были достигнуты несколько договорённостей. По их итогам, при содействии России начаты обоюдные мероприятия, направленные на противостояние с последствиями эпидемии.

Из России 3 июля прибыла делегация Роспотребназдора и минздрава России, которая изучила текущую ситуацию с коронавирусом и помогла в борьбе с его распространением.





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