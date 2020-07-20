В Таджикистане раскритиковали отчёт о низком качестве образования в стране

Министр образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуф Имомзода в ходе пресс-конференции отверг заявление специалистов из Узбекистана о низком качестве образования в стране. По его словам, данные действия связаны с нездоровой конкуренцией, а представленные факты искажены. Об этом 19 июля сообщило ИА «Ховар».

По словам министра, проведённые исследования не отображают реальную ситуацию с образованием в государстве. Отчёт госинспекции по контролю качества образования при кабмине Узбекистана базируется на анализе работы вузов, основанных в трудные для страны времена, в ходе гражданской войны, заявил чиновник.

Имомзода подчеркнул, что в данном случае узбекские специалисты продемонстрировали свою некомпетентность и недобросовестность. Он акцентировал внимание на том, что таджикские вузы не уступают соответствующим учреждениям в других странах Центральной Азии.

Чиновник также сделал упор на том, что узбекские студенты приезжают в Таджикистан для обучения в высших учебных заведениях.

Напомним, что специалисты в сфере науки и образования из Узбекистана заявили о несоответствии качества образования в ряде университетов Кыргызстана и Таджикистана уровню спроса на узбекском рынке труда.