В МИД Туркменистана обсудили деятельность межведкомисии по обеспечению прав человека

В МИД Туркменистана, 18 июля, прошла очередная встреча заседателей Межведомственной комиссии (МВК) по выполнению международных обязательств страны в области прав человека и международного гуманитарного права. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В брифинге участвовали Омбудсмен, представители туркменского парламента, министерств и ведомств, общественных организаций, а также по видеоконференцсвязи постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова и руководитель Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

— В рамках встречи подведены итоги работы МВК за первое полугодие, обсуждены приоритетные задачи дальнейшей деятельности комиссии на ближайшую перспективу. Также стороны рассмотрели основные направления сотрудничество гос структур и общественных организаций с агентствами и спецучреждениями международных организаций, — рассказали в ведомстве.

Напомним, МВК на регулярной основе изучает и анализирует вопросы выполнения международных норм в области прав человека. Итоговый материал используется в процессе подготовки предложений для национальных докладов Туркменистана по выполнению положений соответствующих конвенций, а также претворению в жизнь ЦУР.

Добавим, в завершении стороны обсудили план действий МВК и представительства Организации объединённых наций в стране на второе полугодие текущего года. В план входят основные концепции, способные усилить потенциал Туркменистана в деле выполнения международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права.