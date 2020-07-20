 
  • 18:48 – В МИД Туркменистана обсудили деятельность межведкомисии по обеспечению прав человека 
  • 09:00 – Грузия – исконная азербайджанская земля. Долг нашего молодого поколения — освобождать эти земли | Сардар Джалалоглу 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 10:00 – Азербайджанцы массово покидают приграничные села | Азербайджанские СМИ 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 

В МИД Туркменистана обсудили деятельность межведкомисии по обеспечению прав человека

  • 20.07.2020, 18:48,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В МИД Туркменистана обсудили деятельность межведкомисии по обеспечению прав человекаВ МИД Туркменистана, 18 июля, прошла очередная встреча заседателей Межведомственной комиссии (МВК) по выполнению международных обязательств страны в области прав человека и международного гуманитарного права. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В брифинге участвовали Омбудсмен, представители туркменского парламента, министерств и ведомств, общественных организаций, а также по видеоконференцсвязи постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова и руководитель Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

— В рамках встречи подведены итоги работы МВК за первое полугодие, обсуждены приоритетные задачи дальнейшей деятельности комиссии на ближайшую перспективу. Также стороны рассмотрели основные направления сотрудничество гос структур и общественных организаций с агентствами и спецучреждениями международных организаций, — рассказали в ведомстве.

Напомним, МВК на регулярной основе изучает и анализирует вопросы выполнения международных норм в области прав человека. Итоговый материал используется в процессе подготовки предложений для национальных докладов Туркменистана по выполнению положений соответствующих конвенций, а также претворению в жизнь ЦУР.

Добавим, в завершении стороны обсудили план действий МВК и представительства Организации объединённых наций в стране на второе полугодие текущего года. В план входят основные концепции, способные усилить потенциал Туркменистана в деле выполнения международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права.





  •   Просмотров Сегодня: 41


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Главы МИД Туркменистана и Бахрейна обсудили двустороннее сотрудничество
    » Туркменистан и Евросоюз обсудили ключевые направления диалога по правам человека
    » Глава МИД Туркменистана провёл онлайн встречу с представителем ЕС
    » В Ашхабаде состоялся семинар ОБСЕ по эффективному взаимодействию госструктур и СМИ
    » Ашхабад и ООН приняли программу по улучшению социальной защиты граждан
    » В Ашхабаде прошло мероприятие по случаю 30-летия принятия Конвенции о правах ребёнка
    » В Ашхабаде открылся международный образовательный форум
    » В Туркменистане пройдёт международная образовательная выставка
    » В Ашхабаде открылось заседание глав МИД СНГ
    » Главы МИД Армении и Швеции высоко оценили сотрудничество в рамках международных структур
    » Омбудсмен призвала власти к прекращению дискредитации неправительственного сектора
    » Омбудсмен Армении в Женеве принял участие во встрече представителей национальных институтов по защите прав человека
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В МИД Туркменистана обсудили деятельность межведкомисии по обеспечению прав человека

    • 18:48
    • 42
    • 0

    В Таджикистане раскритиковали отчёт о низком качестве образования в стране

    • 17:49
    • 48
    • 0

    Президент Казахстана жестко раскритиковал работу правительства

    • 16:56
    • 42
    • 0

    В Минобороны РФ рассказали о деталях военно-морского парада

    • 15:04
    • 48
    • 0

    Лукашенко встретился с руководством Национального банка страны

    • 14:50
    • 39
    • 0

    К созданию 16 индустриальных парков в Молдове будут привлечены партнёры из Белоруссии

    • 13:16
    • 40
    • 0

    Учёные из Туркменистана займутся генетическим улучшением каракульских овец

    • 12:35
    • 40
    • 0

    В Киргизии 22 июля ожидают прибытие российских врачей для лечения коронавирусных больных

    • 10:39
    • 45
    • 0

    Азербайджанцы массово покидают приграничные села | Азербайджанские СМИ

    • 10:00
    • 175
    • 0

    Грузия – исконная азербайджанская земля. Долг нашего молодого поколения — освобождать эти земли | Сардар Джалалоглу

    • 09:00
    • 214
    • 0

    МИД Армении | Рассматриваем угрозы из Баку в отношении АЭС как государственный терроризм

    • 23:30
    • 91
    • 0

    МИД Армении | Турция не может играть какую-то роль в карабахском конфликте

    • 22:46
    • 82
    • 0

    Ответ Маргарите Симоньян | Познай Армению изнутри...

    • 19:53
    • 562
    • 0

    Россия ответила Турции на агрессивные заявления в поддержку Азербайджана

    • 17:45
    • 128
    • 0

    Интервью пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян интернет-изданию “Лента.ру”

    • 12:35
    • 110
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59006
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54825
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48684
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44444
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 43224
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38248
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36762
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34804
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32784
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31488
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25483
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24048
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24007
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23814
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22017
    • 0

    В МИД Туркменистана обсудили деятельность межведкомисии по обеспечению прав человека

    • 18:48
    • 42
    • 0

    В Таджикистане раскритиковали отчёт о низком качестве образования в стране

    • 17:49
    • 48
    • 0

    Президент Казахстана жестко раскритиковал работу правительства

    • 16:56
    • 42
    • 0

    В Киргизии 22 июля ожидают прибытие российских врачей для лечения коронавирусных больных

    • 10:39
    • 45
    • 0

    В Минобороны РФ рассказали о деталях военно-морского парада

    • 15:04
    • 48
    • 0

    Лукашенко встретился с руководством Национального банка страны

    • 14:50
    • 39
    • 0

    К созданию 16 индустриальных парков в Молдове будут привлечены партнёры из Белоруссии

    • 13:16
    • 40
    • 0

    Учёные из Туркменистана займутся генетическим улучшением каракульских овец

    • 12:35
    • 40
    • 0

    Азербайджанцы массово покидают приграничные села | Азербайджанские СМИ

    • 10:00
    • 175
    • 0

    Грузия – исконная азербайджанская земля. Долг нашего молодого поколения — освобождать эти земли | Сардар Джалалоглу

    • 09:00
    • 214
    • 0

    МИД Армении | Рассматриваем угрозы из Баку в отношении АЭС как государственный терроризм

    • 23:30
    • 91
    • 0

    МИД Армении | Турция не может играть какую-то роль в карабахском конфликте

    • 22:46
    • 82
    • 0

    Ответ Маргарите Симоньян | Познай Армению изнутри...

    • 19:53
    • 562
    • 0

    Россия ответила Турции на агрессивные заявления в поддержку Азербайджана

    • 17:45
    • 128
    • 0

    Интервью пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян интернет-изданию “Лента.ру”

    • 12:35
    • 110
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА