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СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ АРМЯНИНА К АЗЕРБАЙДЖАНЦАМ. ВОЙНА НЕ НУЖНА, НО МЫ ГОТОВЫ.

СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ АРМЯНИНА К АЗЕРБАЙДЖАНЦАМ. ВОЙНА НЕ НУЖНА, НО МЫ ГОТОВЫ. 
 
ОБРАЩЕНИЕ АРМЯНИНА К АЗЕРБАЙДЖАНЦАМ. ВОЙНА НЕ НУЖНА, НО МЫ ГОТОВЫ.
Подробности в Видео.

 


  Источник:FMG NEWS

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