Азербайджанский элитный спецназ "Яшма" понес потери и отступил. |СРОЧНО

Около 22:30 отряд сил специального назначения Азербайджана предприняли попытку нападения на армянский боевой пост "Бесстрашный”, которая окончилась неудачно. Противник понес потери и отступил.

Об этом сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

Часть азербайджанских военнослужащих оказалась отрезана, сообщает представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.



