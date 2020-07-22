Азербайджанский элитный спецназ "Яшма" понес потери и отступил. |СРОЧНО
Источник:FMG NEWS
Около 22:30 отряд сил специального назначения Азербайджана предприняли попытку нападения на армянский боевой пост "Бесстрашный”, которая окончилась неудачно. Противник понес потери и отступил.
Об этом сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.
Часть азербайджанских военнослужащих оказалась отрезана, сообщает представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.
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