Сегодня все ведущие СМИ России, Армении и Европы пишут о том, что в Армении для всеобщего обозрения и в присутствии множества иностранных дипломатов и журналистов выставлены обломки десятков беспилотников израильского производства, сбитых на прошлой неделе в ходе конфликта на границе Армении и Азербайджана.



Большего позора израильская военная промышленность не переживала за всю свою историю и это сравнимо на мой взгляд с тотальным разгромом армий арабских стран во время арабо-израильских войн. Когда Египет и Сирия, имея колоссальный перевес в живой силе и самой современной советской технике умудрились провалить все военные кампании, полностью скомпрометировав своего союзника СССР и его оружие, считавшееся одним из лучших в мире.



В те годы среди советских евреев был популярен анекдот, который многие из нас помнят. Там речь о том, что проиграв Шестидневную войну 1967, арабские государства жалуются Брежневу, мол, плохое советское оружие, нашим солдатам отрывает, пардон, яйца. В Москве удивленно спрашивают, как такое возможно, причем тут яйца? И те рассказывают, вот вы нас как учили: берешь в руки гранату, отрываешь чеку, считаешь до пяти и она взрывается. Ну да, подтверждают советские генералы, все правильно и просят продемонстрировать, как те это делают. А те берут гранату, отрывают чеку, саму гранату зажимают между ног, а на пальцах считают "Один, два, три... пять" и раздается взрыв.



Смешной анекдот? Надо сказать, что с тех пор много времени прошло и Израиль заключил мирные договора с бывшими врагами - Египтом и Иорданией, да и арабские государства с тех пор очень сильно продвинулись в плане профессионализма вооруженных сил и оснащенности технологиями. Анекдот уже не так актуален, как в 1967 году.



Сегодня сам Израиль оказался в положении СССР, которому жалуются на "плохое оружие" и по всем признакам, в Азербайджане кто-то тоже хорошо умеет считать на пальцах, фигурально выражаясь. В результате подорван имидж израильского оружия, скандал вышел очень неприятный и за всем этим естественно внимательно наблюдают десятки стран мира, оценивая, стоит ли связываться с израильскими производителем, чьи аппараты столь легко сбиваются противником.

