Идеальный куни | 18+

Кунилингус (или «куни») – это особое воздействие на половые органы женщины. Нежные прикосновения языком и губами доставляют женщине огромное удовольствие. Сексуальная стимуляция несложная, но все равно как и любые ласки имеет определенные особенности, иначе женщина не достигнет оргазма. Поэтому каждый мужчина должен знать, как правильно делать кунилингус девушке.

Она может сидеть, стоять или лежать. Любая поза будет удобной, все зависит от желания. Обычно, девушка лежит на спине, широко раздвинув ноги, дело мужчины нежно доставить ей удовольствие. Прикосновения языка и губ должны быть аккуратными, грубые ласки могут причинить боль и снизить сексуальное возбуждение.

Женские гениталии от мужчин, потому многие парни теряются и не знают с чего начать. Поэтому мы предлагаем узнать как делать кунилингус и не бояться сделать что-то не так.

Для начала важно запомнить несколько простых вещей:

Кунилингус включает не только стимуляцию клитора, но и большие половые губы и маленькие. Самая чувствительная зона – это место перехода от клитора до малых половых губ. Прикасаться к половым губам и клитору можно только губами и языком. Ни в коем случае не зубами. Во влагалище или анус проникать языком не нужно, это уже другой вид секса. И тем более не всем женщинам нравится такой подход к ласкам.

Полное доверие

Для начала главное расслабиться. Вы оба должны полностью доверять друг другу и подготовиться к оральному сексу. Если парень еще ни разу не делал кунилингус девушке, значит он может быть немного растерян.

Приятный вид

Если парень впервые видит так близко женские половые органы, его может стеснить их вид. Поэтому очень важно, чтобы девушка ухаживала за собой, иначе первый «куни» может стать последним.

Аккуратные движения

Некоторые мужчины думают, что сумасшедшая работа языком доведет женщину до оргазма, но это не так. Так вы можете сделать женщине неприятно и даже причинить боль. Поэтому аккуратность и нежность – это очень важно.

Как правильно делать кунилингус?

Ты должен настроить девушку на правильный лад. Расслабь ее, сделай массаж или начни с легкой прелюдии. Найди удобное положение. Чтобы и тебе и ей было удобно. Правильная поза - это важно. Делай только нежные движения языком в области клитора, половых малых и больших губ. Не надейся на то, что если девушка стонет, то ей все нравится. Она может громко стонать или раскидывать руками, но не чувствовать того, что должна. Позволяй ей направлять тебя, делай все постепенно. И чтобы полностью удостовериться в том, что ты правильно все делаешь, положи ей руку внизу живота. Так ты почувствуешь как он становится твердым, значит идет скорое сокращение вагинальных мышц. Прислушивайтесь к дыханию, если оно учащается, значит вы на верном пути.

Почему мужчины любят делать кунилингус?

Как бы мужчины не отрицали, но 67% из 100% любит приносить девушкам удовольствие через оральные ласки. Мужчине нравится когда перед ним изворачиваются, и чувствует себя самцом. Ведь с помощью одних только оральных ласк парень может довести до нескольких оргазмов за ночь.

Простые советы мужчинам

Перед тем как начать оральные ласки – побрейтесь. Борода, щетина, усы – всё это может доставлять неудобство девушке. Жесткие волосы колются и натирают половые органы, и сбивают все приятные ощущения.

Прелюдия обязательна. Для начала начните с шеи, целуйте ее нежно и страстно, чтобы девушка возбудилась. Через пару минут спускайтесь к груди, животу, ниже и ниже.

Сами снимайте трусики. Когда девушка уже возбуждена она сама начнет понемногу раздвигать ноги. Лаская ее живот и бедра начинайте снимать с нее трусики. Делайте все нежно и уверенно.

Язык должен быть всегда расслабленным и мягким, но в части клитора более жестким. Полностью разводите половые губы с помощью пальцев и главное расположите ноги девушки так, чтобы они не напрягались, но в то же время не мешали вам. Для полного удобства подложите ей под ягодицы небольшую подушку.

Не водите языком стандартно вверх-вниз. Движения должны быть разносторонними, вы должны затрагивать и половые губы, и клитор и зону возле влагалища. Постоянно меняйте направление языка, иначе ваш куни получится «скучным» и не доставит приятных ощущений.

Используйте губы. Делайте куни так, как будто вы целуетесь с дамой.

Попробуйте стимулировать точку G, чтобы оргазм девушки был бурным и долгим. Просто засуньте пальчик во влагалище и аккуратно стимулируйте верхнюю стенку.

Чтобы научиться делать «куни» правильно, главное практиковаться, и наглядно понять весь процесс. Поэтому мы предлагаем просмотреть видео-урок, чтобы показать как правильно доставлять девушке удовольствие.

Не забывайте про интимную гигиену



