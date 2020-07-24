Клиторальный оргазм | 18+

Этот вид оргазма знаком практически каждой женщине. Это самый популярный, доступный и обсуждаемый вид женского наслаждения.

Клиторальный оргазм бывает 2 видов:

поверхностный. Такой оргазм возникает в клиторе и в нем же заканчивается. Он интенсивный и краткосрочный.

глубокий. Начинается он в зоне клитора, а потом переходит на уровень первой трети влагалища, которое начинает интенсивно сокращаться.

Многие девушки путают его с влагалищным оргазмом, во время стимуляции клитора. Но в действительности для того, чтоб испытать влагалищный оргазм совсем не обязательно стимулировать клитор. Так, что если вы стимулируете клитор и вас накрывает волна оргазмических ощущений с сокращением влагалища — это глубокий клиторальный оргазм.

Поскольку клитор находится снаружи – его легко стимулировать с помощью секс-игрушек, во время куннилингуса или мастурбации.

Клиторальный оргазм во время мастурбации

Существует также огромное количество секс-игрушек – с вибрацией и без – которые способны моментально вызвать клиторальный оргазм. то и разного рода вибраторы-фаллоимитаторы, и вибротрусики, которые можно носить в общественных местах.

Клиторальный оргазм вызывают различные виброяйца. Например, с пультом дистанционного управления. Если такое яичко положить в трусики рядом с клитором, а пульт отдать мужчине и отправиться в ресторан – клитор будет стимулироваться долго, с перерывами, плюс эффект необычного места. женщина перевозбуждается настолько мощно, что готова будет отдаться прямо под столом в ресторане, анально, сделает любой минет – лишь бы уже бурно и мощно кончить.

Ласки клитора пальчиком и руками

Пальцы и руки – отличный способ достичь клиторального оргазма. Можно вводить во влагалище, стимулировать вход, добавлять анальное проникновение.

Клиторальный оргазм во время секса

Во время секса происходит интенсивное давление на нежный клитор членом и лобком мужчины – поэтому клиторальный оргазм не наступает, кроме тех женщин, у которых он расположен близко ко входу во влагалище.

Чтобы получить клиторальный оргазм во время секса – нужно уделить внимание позам. В разных позах доступность клитора для стимуляции различна. Кроме того, влагалище изгибается также по-разному. Например, в позе сверху влагалище максимально прямое, точка G доступна. если мужчина делал кунилингус, а потом ввел пальчик или вибратор и простимулировал точку G – женщина может испытать не только клиторальный, но и мощнейший вагинальный оргазм.Желательно выбирать такие, при которых одновременно с введением полового члена во влагалище есть доступ и к клитору, который можно стимулировать рукой или вибратором.

Клиторальный оргазм во время кунилингуса

Кунилингус – это любимое женское лакомство. К сожалению, не все мужчины любят и умеют это делать. Но те, кто обладает мастерством вызывать клиторальный оргазм своим языком – заслуженно пользуются большой любовью и популярностью у женщин.

Сила ощущений во время ласк языком также зависит от позы. Иногда женщина моментально кончает в позиции сверху, иногда – лежа на спине, иногда – в коленно-локтевой позе. Иногда невероятные ощущения возникают в самых замысловатых положениях.

Идеальной позой является поза 69– в это время женщина испытывает стимуляцию ротовых мышц от минета и получает стимуляцию клитора от кунилингуса.

Поза 69 имеет огромное количество вариантов – от лайтовых, до тех, которые требуют изрядной физической подготовки.

Однако, некоторые мужчины и такой доступный оргазм не могут доставить, поскольку тупо не знают – где находится клитор.



