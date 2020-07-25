29 необычных способов женской мастурбации | 18+

Простимулировать волшебные точку внутри женщины можно самостоятельно, если мужчины нет, а оргазма так хочется! Женщины также изобретательны в способах мастурбации, как и мужчины.



ДЕВУШКА ЛАСКАЕТ СЕБЯ РУКАМИ

Кулачок Мастурбация кулачком позволяет регулировать давление на клитор и половые губы. Ты можешь положить кулачок либо на клиторе, либо между половыми губами. Можешь упереться суставом большого пальца в клитор, а указательным двигать по одной из губ. Либо согнутый сустав указательного пальца помести на клитор, а концом большого пальца скользи по большим и малым половым губам.

Разнообразь приятные ощущения: двигай кулачком вертикально, по кругу, горизонтально. Пальчик можешь неглубоко вводить во влагалище. Смена движений вызывает сильный и яркий оргазм.

Ладошка Ладошка дает более сильное надавливание и оргазма достигнуть легче. Начни маструбировать пальцами, по мере роста возбуждения используй ребро ладони. Или положи холм ладошки на клитор, а свободными пальцами можешь ласкать половые губы, вводить их во влагалище и в попку – поочередно или одновременно. Этот способ мастурбации вызывает сильный оргазм.

Складываешь две ладошки. Помещаешь у себя между ног: поближе к клитору или же ближе, к входу во влагалище. Начинаешь, как бы пропиливать себе промежность. Две ладошки продлевают наступление оргазма, и при этом не перегораешь. А ребра ладоней перекрывают практически всю вагину.

Рогатка из пальчиков Указательный и средний палец сделай рогаточкой в виде перевернутой V, концы пальцев вниз. Этой рогаточкой массируй большие половые губы снаружи, межпальцевой перегородкой сжимай клитор с разной интенсивностью. Активно двигай тазом. Здесь все внимание не сводится к клитору, но он стимулируется при каждом движении. Напряжение тазовой мускулатуры приведет к очень сильному оргазму. В данном способе все внимание не сводится к клитору, но он участвует почти в каждом движении.

Доение Указательным и большим пальцем имитируешь доение клитора. Делай нажим под клитором только при движении вверх! Самой головки не касайся. Стимулируй его как мужской маленький членик, выделяется много смазки! Даже при первоначальном отсутствии возбуждения прилив крови вызовет его быстро.

Обнажи головку Подтяни кожу над лобком в сторону пупка так, чтобы клитор вывалился наружу. Ласкай его как захочешь – пальчиками, пуховкой, вибрирующими штучками. Натяжение не ослабляй.

2/3 стимуляция Ласкай клитор пальцами одной руки. 2 или 3 пальца другой руки помести во влагалище, совершай поступательные движения, старайся стимулировать точку G. Можешь 2 пальца поместить во влагалище, а третий ввести в анус. Оргазм получается очень мощным изза разноплановой стимуляции.

Чужая рука Положи под попу ладонь и держи, пока она не занемеет. А потом приступай к мастурбации. Возникнет ощущение, что клитор ласкает совершенно чужая рука! Можно испытать оргазм уже через минуту.



ЛЮБИМЫЕ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Воздействие воды, разных температур, давления и вибрации ЛЮБИТ КАЖДАЯ женщина. Все испытывают сильный яркий оргазм, легко возбуждаются снова и способны кончить не один раз.

Душ Съемная душевая головка – источник легких оргазмов. Открути головку и струей стимулируй клитор, половые губы. Меняй напор воды пальчиком, направление, силу вибрации. Отводи душ дальше для нежных щекочущих ощущений или ближе для интенсивных ощущений. Можешь двигать струей ритмичными круговыми движениями, вертикально и горизонтально. Изменение силы и скорости струи позволит регулировать время достижения оргазма. Ты сможешь приближать и отдалять этот момент бесконечно, доведя себя до блаженного исступления.

Струя из крана Ляг на спину и раздвинь ноги, чтобы струя попадала на клитор и влагалище. Отрегулируй заранее температуру и силу напора. Давление воды будет постоянным. Для разнообразия двигай тазом, поднимай его, смещай в сторону, разводи половые губы.

Джакузи Ложись в джакузи, расположи клитор напротив струи. Там струя не цельная, а состоит из нескольких маленьких струек. Ты почувствуешь, что такого оргазма, как в джакузи, у тебя еще не было. Давление воды похоже на вибратор, но ощущение отличается. Некоторые женщины описывают оргазмы в джакузи как сладострастную дрожь по всему телу.



ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Фрукты с мякотью Необыкновенно приятно разнообразить ощущения от пальцев или секс- игрушки мягкими сочными податливыми фруктами с мякотью. Самые подходящие – персики, манго, бананы и киви. У них мягкая внутренняя кожуры с собственной смазкой. Потри внутренней стороной банановой шкурки или манго клитор. Скольжение удивительно быстро заставить тебя кончить.

Банан Можешь ввести во влагалище очищенный банан – в презервативе или без. Мягкая нежная мякоть прекрасна для вагинальной мастурбации. Неочищенный банан толстый, упругий и изогнутый. Отличный фаллос.

Огурец, кабачок, баклажан, морковка, кукуруза Это отличные фаллоимитаторы

Огурчик с пупырышками стимулирует стенки влагалища и клитор.

Кабачок крупней огурца и слегка шероховатый.

Баклажан без пупырышек и меньше кабачка. Кожица гладкая и гибкая.



ФАЛЛОИМИТАТОРЫ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ

Дубинка из риса

Вот отличный Дилдо– в презерватив насыпь риса и залей водой. Еще та дубинка получается!

Зубная щетка

Зубной щеткой с ребристой ручкой ритмично стимулируй клитор. Можешь периодически вставлять ее во влагалище или щекотать клитор самой щеткой. Постепенно увеличивай силу и частоту движений. Феерический оргазм!

Зубная щетка с вибрацией

Если ты делаешь первый раз – испытаешь шок – захочешь визжать и искусать себя от избытка чувств. Такое ощущение, будто кто-то еле-еле покусывает клитор, кончаешь быстро – супер.

Дезик

Возьми продолговатый флакон с закругленной крышкой. Водить у входа во влагалище сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, делая более сильные толчки, лаская клитор. Можешь приседать, сгибаться и разгибаться – очень интересные ощущения.

Карандашик

Берешь обычный карандаш смазываешь его смазкой, вазелином или кремом и кладешь между половыми губками перпендикулярно входу во влагалище и клитору. А затем, сжав бедра, начинаешь водить карандаш вверх вниз.

Тампон

Из тампона в презервативе получается маленький фаллос. Вводи во влагалище или в попку или одновременно – и ласкай клитор, как захочешь. Неглубокое проникновение позволяет получить сильный клиторальный оргазм.

Свечка

Для остроты ощущений можно ее зажечь. Тогда твои движения будут более точными, а от стресса можно кончить за 1 минуту.





НЕОБЫЧНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ

Вибромассажер Им можно стимулировать клитор. Однако, раздражение очень сильное, поэтому чтобы кончить достаточно просто двигать им вдоль половых губ.

Стиральная машина

При ее работе на отжим можно приложись клитором и получи массу удовольствия. Или сядь сверху.

Телефон

Заверни мобилку в презерватив. Вставь во влагалище или в попку. Звони себе сама или поставь программу постоянной вибрации. Необычный оргазм гарантирован.

Котейка

Слегка смажь клитор валерианой и дай понюхать коту. Все остальное он сделает сам.

Помада + мыльница

В задний проход аккуратно вводишь губную помаду с закругленным кончиком. А во влагалище – маленькую мыльницу с кусочком мыла внутри. И начинай двигаться – мыльце будет стучать о стенки мыльницы, ощущение прикольное, оргазм ещё более быстрый.

Колбаска

Сверни какую-нибудь тряпичную вещь в неплотную толстенькую колбаску. Положи ее в нежёсткий полиэтиленовый пакетик. Положи эту колбаску себе между половых губ. Во влагалище не засовывай. Оденьте плотно обтягивающие трусы или суперузкие джинсы. Теперь при движениях клитор будет массироваться, а руки будут свободны. После этого можно походить, потанцевать "танец живота”, крутить бедрами, лежа на диване. Оргазм наступит очень скоро.



ЛУЧШАЯ НЕОБЫЧНАЯ ЖЕНСКАЯ МАСТУРБАЦИЯ

Самый лучший вариант – использовать вибратор. С ним можно получать множественные оргазмы. Можно кончить очень быстро – такой вибратор можно брать и на работу. пока в обеденный перерыв никто не видит – сиди и кончай)



Он идеально подойдет для подготовки к сквирту. С ним можно дойти до сквирта и без мужчины так: максимальное возбуждение клитора, вводи 1-2-3 пальца, находи точку G и интенсивно стимулируй.



Такой вибратор должен быть у каждой девушки, неважно, есть у тебя мужчина или нет.



Прояви фантазию и наслаждайся своей сексуальностью.



Однако, будь осторожна! Мастурбация может так увлечь, что ты перестанешь хотеть секса с мужчиной – оргазма достичь с ним гораздо труднее, чем самостоятельно! Прочитай – как мастурбировать правильно и безопасно.



