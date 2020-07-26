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Как довести девушку до оргазма | 18+

  • 26.07.2020, 00:07,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 
Запомни первое и самое важное правило. Чтобы дойти до оргазма – девушка должна быть возбуждена! Прелюдия не может длиться меньше 30 минут!

В это время в трусы не лезем, член не вводим.

Строго следуем инструкции при освоении данного процесса. После понимания сути и получения обратной связи от девушки можно будет перейти к фантазийным действиям.

Техника по шагам
Девушка должна быть чисто вымытой. Да и ты тоже. Так и целовать ее во время прелюдии приятно, и у девушки нет комплекса, что от нее может как-то не так пахнуть. Только так она сможет полностью расслабиться.
Начни с эротичных разговоров. Не целуй и не трогай ее. Можешь наклониться прямо к уху, дышать горячим дыханием. Медленно и долго рассказывай, что конкретно ты собираешься сделать. Шепчи ей, что она испытает оргазм и ей будет очень приятно.
Не трогай, не обнимай и не целуй, отколняй ее руки,. Не давай ей тебя целовать – просто говори. Это необычное действие усилит возбуждение девушки.
Далее начни целовать ушко и шею. НЕ ТОРОПИСЬ! Слегка соси мочку уха, прикусывай, иногда сильно, потом снова соси. Ты быстро обнаружишь место на мочке, где это приятнее всего.
Потом снова шепчи в ухо горячим дыханием, потом переходи к губам, руками ласкай шею, уши, вновь губы.
Видишь ее возбуждение – начинай сосать и слегка покусывать шею – найди наиболее чувствительное место.
Не забывай про шепот и ласки кончиком языка.
Иногда внизу на затылке у девушки очень чувствительная зона. Чем более она разгорячается – тем интенсивнее посасывай и покусывай.
Потом грудью при дави ее грудь. К этому моменту она должна быть возбуждена, соски станут очень чувствительными.
Можешь прижаться своим вставшим членом к ней – это тоже усилит ее возбуждение. Только не старайся ей быстро присунуть – пусть она почувствует, как ты ее хочешь, но не собираешься ничего никуда вводить.
Она начнет прижиматься сильней – переходи руками на грудь и на попу.
Грудь гладь пальцами, против часовой стрелки. Не надо хватать ее всей ладонью.
Начинаешь от краёв груди пальцами и, сделав полукруг, пеpеходишь к сосками – гладишь сосок кончиками пальцев, затем как бы пропускаешь соски внутрь раздвинутых пальцев, и прихватываешь соски в движении.
В это же время продолжай целовать уши, шею и шептать слова. Либо просто горячим дыханием дыши в шею и ушко.
Hy и сам членом прижимайся, по мере ее возбуждения сильней и сильней, можно имитировать движения, как пpи акте.
Дальше можно уже грудь обхватывать всей рукой и ласкать сильнее. Вплоть до полного сдавливания. На этом этапе можно теребить соски и сжимать их сильно пальцами. Многие девушки испытают мощнейшее удовольствие.
Далее переходи к поцелуям груди. Лижи сосок снизу вверх, потом по кругу. Когда его возбуждение усилится – бери сосок в рот, посасывай и покусывай его, иногда можешь это сделать достаточно сильно, чтобы она вскрикнула от легкой боли, и сразу начинай снова слегка сосать и целовать.
Вторую грудь гладь рукой в такт. На одном месте не задерживайся долго – меняй место поцелуев.
Опускайся вниз – к животу и внутренней поверхности бедер. Техника такая же – слегка целуй – посасывай – покусывай.
Руками гладь ягодицы или грудь.
Если ты будешь делать это долго, обращать внимание на ее состояние, не давать ей проявлять активность и вести все действие за собой – девушка должна дойти до крайней степени возбуждения. Ты это поймешь по дыханию и по выделению большого количества смазки. Она должна к этому моменту сильно потечь.
Только после этого переходишь к половым губам. Сначала прикасайся слегка и снова уходи к бедрам, животу, груди, затем гладь наружные половые губы полной ладонью, не раздвигай и не проникай внутрь. Делай это также прервисто и медленно, даже если девушка подается тебе на встречу или просит взять ее.
Спустя какое-то время пришла очередь клитора. Основанием ладони гладишь клитоp, пальцами проникаешь внутрь, гладишь ее по кpyгy, затем снова глyбже, снова чyть пальцем y входа, по кpyгy, пальцы ввеpх на клитоp, погладил и вниз, и глyбоко внyтpь, снова по кpyгy… Вот после минyты-дpyгой таких действий она yже может кончить.
 
Это принципы прелюдии:
 не торопись
– постепенно усиливай давление
– возвращайся к разным местам по многу раз
НЕ останавливайся. Ничего не изобретай. Просто держи темп.
Когда станет очевидно, что движения твоих пальцев, языка или члена наконец нашли отклик у нее – ПРОДОЛЖАЙ их, не меняя темп.
Наладив постоянный рабочий режим у нее между ног – обрати внимание на другие области ее тела.
Целуй, кусай, гладь, царапай.
Женщина может потерять настрой в любой момент, даже чувствуя приближение финала. Потому дополнительные действия категорически необходимы)


  Источник:FMG NEWS

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