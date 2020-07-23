 Вооруженные силы Армении уничтожили распространенный в Азербайджане миф о его военном превосходстве |премьер-министр Армении Никол Пашинян

Никол Пашинян.



"Примечательно, что больший, чем серьезные потери живой силы и сверхсовременной техники, урон был нанесен противнику в морально-психологическом плане. Это привело к внутриполитической нестабильности в Азербайджане, что заставляет



Пашинян зафиксировал нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении, подчеркнув, что боевые позиции, оказавшиеся в центре событий последних двух недель, находятся на территории Армении. Однако, атаки были отражены, а армянские военные еще более укрепили свои позиции. После чего испарился и бакинский миф о способности ВС Азербайджана победить армянскую армию, что привело к испарению другого мифа об уступках Армении и Арцаха.



"Важно отметить, что мы не выступили с угрозами в адрес азербайджанского народа, даже на фоне угроз Минобороны Азербайджана ударить ракетами по Армянской АЭС. Последний, демонстрирующий террористическую сущность государства Подтвердив статус наиболее боеспособной и интеллектуальной армии в регионе, Вооруженные силы Армении уничтожили распространенный в Азербайджане миф о его военном превосходстве, - заявил премьер-министр Армении "Примечательно, что больший, чем серьезные потери живой силы и сверхсовременной техники, урон был нанесен противнику в морально-психологическом плане. Это привело к внутриполитической нестабильности в Азербайджане, что заставляет Баку прибегать к новым провокациям с целью обратить внутреннее недовольство на Арцах и Армению”, - подчеркнул он.Пашинян зафиксировал нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении, подчеркнув, что боевые позиции, оказавшиеся в центре событий последних двух недель, находятся на территории Армении. Однако, атаки были отражены, а армянские военные еще более укрепили свои позиции. После чего испарился и бакинский миф о способности ВС Азербайджана победить армянскую армию, что привело к испарению другого мифа об уступках Армении и Арцаха."Важно отметить, что мы не выступили с угрозами в адрес азербайджанского народа, даже на фоне угроз Минобороны Азербайджана ударить ракетами по Армянской АЭС. Последний, демонстрирующий террористическую сущность государства Азербайджан , фактор должен стать предметом серьезного международного расследования”, - подытожил Пашинян.

Пашинян на заседании правительства предложил зафиксировать несколько фактов



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: Все атаки ВС Азербайджана были провалены, а армянские ВС заметным образом укрепили боевые позиции

Азербайджан напал на Армению: Все атаки ВС Азербайджана были провалены, а армянские ВС заметным образом укрепили боевые позиции





: Сейчас наша армия самая мощная и интеллектуальная в регионе

Армения показала, что не пойдет на уступки в результате агрессии против себя: Сейчас наша армия самая мощная и интеллектуальная в регионе

: Наша армия - всерармянская гордость



: Граждане Армении показали и оказали свою поддержку легитимным властям страны. То же самое и в случае диаспоры

