 Вооруженные силы Армении уничтожили распространенный в Азербайджане миф о его военном превосходстве |премьер-министр Армении Никол Пашинян

Подтвердив статус наиболее боеспособной и интеллектуальной армии в регионе, Вооруженные силы Армении уничтожили распространенный в Азербайджане миф о его военном превосходстве, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
.
"Примечательно, что больший, чем серьезные потери живой силы и сверхсовременной техники, урон был нанесен противнику в морально-психологическом плане. Это привело к внутриполитической нестабильности в Азербайджане, что заставляет Баку
прибегать к новым провокациям с целью обратить внутреннее недовольство на Арцах
и Армению”, - подчеркнул он.
Пашинян зафиксировал нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении, подчеркнув, что боевые позиции, оказавшиеся в центре событий последних двух недель, находятся на территории Армении. Однако, атаки были отражены, а армянские военные еще более укрепили свои позиции. После чего испарился и бакинский миф о способности ВС Азербайджана победить армянскую армию, что привело к испарению другого мифа об уступках Армении и Арцаха.
"Важно отметить, что мы не выступили с угрозами в адрес азербайджанского народа, даже на фоне угроз Минобороны Азербайджана ударить ракетами по Армянской АЭС. Последний, демонстрирующий террористическую сущность государства Азербайджан
, фактор должен стать предметом серьезного международного расследования”, - подытожил Пашинян.
: Армения
показала, что не пойдет на уступки в результате агрессии против себя
: Сейчас наша армия самая мощная и интеллектуальная в регионе