Рост ВВП Таджикистана за полгода составил 3,5%

Рост валового внутреннего продукта в Республике Таджикистан за первую половину 2020 года составил около 3,1 млрд долларов (32,4 млрд сомони). Об этом 22 июля в ходе пресс-конференции заявил председатель нацбанка Джамшед Нурмахмадзода, сообщает информагентство «Ховар».

По его словам, основную роль в поддержании стабильности экономики сыграла эффективная денежно-кредитная и валютная политика. Нурмахмадзода добавил, что рост ВВП за первые 6 месяцев составил 3,5 процента. Кроме того, в республике увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, отметил он.

Глава банка заострил внимание на том, что ряд экономических инструментов позволил сохранить стабильность инфляции. Рост цен на продукты и услуги составил 4,3%, подчеркнул Нурмахмадзода. Он сказал, что основной причиной данного процесса является пандемия.

В целях снижения инфляционного давления национальный банк привлёк 14,9 млрд долларов (153,1 млрд сомони). Часть этих средств была направлена на регулирование объёма денег в обращении в целях защиты экономического сектора от негативного влияния пандемии.

Напомним, что, по состоянию на 22 июля, в республике лабораторным путём было обнаружено 7015 случаев заражения новым коронавирусом. В общей сложности от сопутствующей болезни выздоровел 5741 человек.