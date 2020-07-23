Туркменистан — на площадке всемирной торговой организации

Туркменистан стал 25-й страной — наблюдателем во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом стало известно 22 июля, в ходе очередного заседания генсовета ВТО в Женеве, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Отметим, запрос на получение статуса наблюдателя Туркменистан подал в мае 2020 года, указав свое намерение начать переговоры о вступлении в ВТО в течение следующих пяти лет.

С туркменской стороны в заседании участвовали постоянный представитель страны при отделении ООН в Женеве Атагельди Халджанов, а также посредством видеоконференцсвязи представители МИД, минторговли, минфинансов Туркменистана.

В своём выступлении постпред Халджанов отметил, что обретение Туркменистаном статуса наблюдателя поможет устойчивости национальной экономики, укреплению позиций во внешней торговле, развитию многостороннего сотрудничества, привлечению зарубежных инвестиций, а также придаст импульс развитию именно тех сфер, в которых страна является конкурентоспособным на мировых рынках, добавил он.

Отметим, ряд представителей государств-участников ВТО поддержали инициативу Туркменистана о вступлении в организацию в качестве наблюдателя.

Напомним, ранее представитель американской компании Westport Trading Europe Limited в Туркменистане Аллаберды Ильясов, отмечал, что нейтральный статус Туркменистана привлёк большой интерес со стороны иностранных компаний и обеспечил весомый приток в экономику страны иностранного капитала. По его словам, в настоящее время в Туркменистане работают иностранные компании из Китая, США, Японии, России, Украины, Турции, Ирана, Малайзии и стран ЕС.

Добавим, в настоящее время членами всемирной организации являются 164 стран мира. По настоящее время 24 страны имели статус наблюдателя.