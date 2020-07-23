Украина, РФ и ОБСЕ договорились о прекращении огня в Донбассе

Участники Трёхсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) 22 июля договорились о полном прекращении огня на территории Донецкого региона. На основе принятого решения сопутствующие меры начнут действовать с 27 июля этого года. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-секретариате президента Украины.

В рамках данного процесса введён запрет на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность. Под ограничения также попали летательные аппараты, снайперские винтовки. На территории Донбасса вблизи населённых пунктов запрещено дислоцировать тяжёлую артиллерию и технику.

Представители ТКГ сошлись во мнении, что данное соглашение станет фундаментом для реализации Минских договорённостей. Украинская сторона выразила уверенность, что соответствующий режим позволит провести выборы в Донбассе.

Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Следующая встреча участников Трёхсторонней контактной группы состоится 19 августа.

Напомним, что ТКГ была сформирована летом 2014 года для решения оперативных вопросов относительно нестабильной военной ситуации на востоке Украины. За всё время существования группы был подписан ряд договоров, в частности комплекс мер по выполнению Минских соглашений.