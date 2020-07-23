Антониу Гутерриш призвал глав Армении и Азербайджана к миру

– Гутерреш поговорил сегодня утром с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В ходе телефонных разговоров, генсек выразил свою обеспокоенность в связи с сообщениями о боевых действиях на азербайджано-армянской границе, – заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш связался с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым и призвал их, к немедленной деэскалации обстановки. Об этом SNG.Today 22 июля сообщили в пресс-службе

Антониу Гутерриш вновь призвал стороны к немедленной и полной деэскалации. Он также подтвердил свою поддержку сопредседательству Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь, Пашинян отметил, что в сложившейся ситуации очень важно расширение мониторинговых возможностей ОБСЕ и реализации существующих по этому вопросу договорённостей.

– Уверяю вас, что Армения сделала все возможное, чтобы положить конец военным действиям и снизить напряженность ситуации, – сказал Никол Пашинян.

Говоря о нарушениях режима прекращения огня, премьер-министр Армении констатировал, что руководство Азербайджана выступают с противоречащими друг другу заявлениями и действиями.

Глава правительства вновь подтвердил приверженность Армении – мирному урегулированию конфликта.

Беседую с главой Азербайджана генсек ООН в первую очередь высказал беспокойство в связи с военными столкновениями, произошедшими на армяно-азербайджанской границе и выразил сожаление в связи с человеческими жертвами.

Он подчеркнул, что это не может продолжаться вечно, и призвал положить конец военным действиям, а также продолжить переговоры.

Азербайджанский лидер пояснил, что согласен с мыслью генсека ООН о том, что статус-кво не может продолжаться вечно, и напомнил, что Баку всегда занимал конструктивную позицию за столом мирных переговоров.

Алиев добавил, что заявления Пашиняна о том, что «Нагорный Карабах – это Армения», что «Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а Нагорным Карабахом», серьёзно угрожают переговорному процессу.

Напомним, что боестолкновения на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность в сложившиеся ситуации и призвали участников к диалогу. В ОБСЕ призвали обе стороны к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.